Поздние ужины не вредят фигуре

Американские исследователи университета штата Орегон опровергли теорию о том, что прием еды на ночь существенно влияет на вес, передают иностранные СМИ.

Исследования ученых были проведены на макаках. Части животных удалили яичники, чтобы создать условия, схожие с периодом менопаузы у женщин, поскольку известно, что представительницы прекрасного пола значительно набирают вес в возрасте 40-50 лет.

Результаты исследований показали, что ни удаление яичников, ни употребление еды в ночное время не оказывают существенного влияния на организм макак. Только у 1/5 макак увеличился вес, причем всего на 5%, что еще нельзя считать закономерностью.

Возможно, в организме макак после удаления яичников происходили и другие процессы перестройки организма, ученые не поясняют этого, потому что дополнительные исследования по этому поводу не проводились.

amn.net.ua