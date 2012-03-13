Почему мальчиков рождается больше

Мужчины и женщины имеют очень много отличий, например, у них разный набор хромосом, сердечные ритмы, гормональный состав, структура костей. Женщины живут дольше, но они гораздо быстрее устают и намного чаще теряют сознание.

Первые попытки объяснить природу в отличиях между мужчиной и женщиной отмечены в работе А.Фулье в 1896 году. Она считала, что различие между полами кроется в метаболизме, то есть в скорости протекания процессов обмена. Женщинам свойственна большая выживаемость благодаря тому, что у них более развит процесс сохранения энергии и это проявляется в поведении. А процессы, связанные с размножением и расходом энергии больше свойственны мужчинам и находят отражение в их поведении.В середине 20-х годов возникла теория, в которой женское начало объяснялось, как хранилище накопленного опыта в течение всей эволюции. А в мужском поле заложены функции, которые позволяют адаптироваться и справиться с новыми условиями жизни. Доказано, что трехмесячный эмбрион мужского пола более уязвим, чем женский. Соотношение мужчин и женщин на зиготном уровне – 150 : 100, в момент рождения составляет – 107 : 100, в 30 – летнем возрасте – 95 : 100. То есть, прослеживается тенденция, которая проявляется в сверхсмертности мальчиков.Среди мужчин больше случаев с инфарктом миокарда. А столкновение с условиями среды, например, война, связано с большими потерями, особенного мужского пола.

Поэтому природа позаботилась о том, чтобы на свет появлялось больше мальчиков.

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