Чем полезно красное вино?

Красное вино помогает избежать воспалений, язв и других опасных заболеваний во внутренних органах. Такие результаты получили шотландские ученые из Центра биомедицинских исследований города Глазго, пишет журнал Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology.

В вине содержится антиоксидант ресвератол, который и защищает организм. В ходе эксперимента медики ввели специальный воспалительный компонент в организм двух групп лабораторных мышей, первая из которых получала инъекции на базе винного ресвератол. В организме обоих групп мышей начались процессы, напоминающие те или иные человеческие заболевания. Группа, получавшая препарат переносила их гораздо легче, чем та, что препарат не получала.

Позже исследователи изучили ткани грызунов, чтобы понять, как именно работает ресвератрол. Они обнаружили, что в винном ресвератроле присутствуют две разновидности фермента, которые сообща препятствуют распространению молекул, вызывающих воспалительные процессы. Исследователи обнаружили соединения киназы сфингозин и фосфатазы D. Ученые утверждают, что на базе винного ресвератрола в будущем можно будет создавать новые противовоспалительные препараты.

Напомним, красное вино уничтожает опасные бактерии и микроорганизмы, в том числе, сальмонеллу и кишечную палочку, не нанося ущерба полезной микрофлоре организма.

amn.net.ua