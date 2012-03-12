На египетском курорте произошло землетрясение
13:33, 12 марта 2012Зарубежные новости
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...магнитудой 3,9
Подземный толчок магнитудой 3,9 был зафиксирован сегодня утром в районе курортного города Хургада на побережье Красного моря в Египте.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новостной интернет-ресурс Youm7.
О каких-либо разрушениях не сообщается.
Последний раз подземные толчки в районе курортов Красного моря в Египте регистрировались в конце января. Тогда эпицентр землетрясения находился в море, и его сила составила 5,6 балла.
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