В Афганистане 45 чел. погибли в результате схода лавины

Жертвами схода лавины в Нуристане, восточной провинции Афганистана, сегодня стали 45 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным губернатора провинции Кази Мохаммада Наби АХМАДИ, снежные массы уничтожили 13 домов.

Непривычно холодная зима в Афганистане все чаще становится причиной несчастных случаев. По данным метеорологов, она признана самой суровой за последние 15 лет. Так, только в гористой провинции Бадахшан за прошедшие месяцы от лавин погибли более 90 человек. В регионе с минувшей субботы также ведутся поиски примерно 150 человек, пропавших без вести в результате схода снежных масс. Тогда лавине предшествовали несколько дней сильных снегопадов, за которыми последовало потепление. Специалисты отмечают, что угроза новых ЧП по-прежнему высока, учитывая, что на этой неделе вновь ожидаются снегопады, а температура воздуха повышается.