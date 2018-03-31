Красивая кожа - без "Фотошопа"

Кожа лица после зимы – как после «поля боя». Пересушенная, потресканная, шелушащаяся. За долгие месяцы зимних холодов она "погасла", утратив своё сияние. И немного «завяла» от общей нехватки в организме витаминов и микроэлементов. Поэтому с приходом весны нашей нежной коже нужно срочно вернуть её живую прелесть – цвет, влажность и тонус. Врач-дерматокосметолог М.Б.Алтынцева уверяет, что 25-35 лет – это благодатный возраст для красивой кожи. Она способна самостоятельно выполнять свои функции, ей нужно только помогать. Единственная зона, на которую в этот период уже стоит обратить особое внимание – это зона глаз – где появляются первые мимические морщинки «гусиные лапки». Эту зону нужно всячески питать и увлажнять.

Разбуди «соньку» Весна – самое время сходить на пилинг. Это довольно модная и нужная процедура. Посуди сама. Пилинг помогает пробудить «сонную» кожу. А после зимы она именно такая. Пилинг – это легкий шок для кожи, после которого она начинает активно обновляться – объясняет Марина Борисовна. После такой встряски клетки регенерируют, а также активнее вырабатывается коллаген и эластин, они поддерживают тургор твоей кожи. Вот такой существует способ для омоложения. Также пилинг используют для устранения пигментации на коже.

Пилинги делают до яркого солнышка – то есть до середины апреля. Делать пилинги позже Марина Борисовна Алтынцева не рекомендует. Может появиться вторичная пигментация.

Ты должна знать, что пилинги бывают поверхностные, срединные и глубокие. Поверхностный – это лёгкий пилинг. Его делают при помощи гликолевых кислот. Воздействия поверхностного пилинга практически внешне не видно. Но он работает на микроуровне. А вот при срединном пилинге через несколько дней происходит шелушение. Это немножко заметно. Но эта процедура является более воздейственной. Глубокий пилинг (при помощи трихлоруксусных кислот) проводят только в стационаре. И применяют его крайне редко.

Перед пилингом косметолог может тебе предложить сделать чистку лица. Сделать такую процедуру в домашних условиях практически невозможно. Чистку пор косметолог будет делать механически или используя ультразвук. Она проводится в комплексе с масками.

Начинать делать пилинги рекомендуется с малых концентраций (от 25% до 50%) длительностью 5-10 минут. Потом время процедур увеличивают и переходят к более интенсивным пилингам. Но это будет решать специалист – соответственно твоему типу кожи и проблемам на лице.

Спросишь, сколько всего нужно принять таких процедур? М.Б.Алтынцева отвечает: от 3-х до 10-ти (в зависимости от проблемы). Процедуру повторяют через каждые 10-14 дней. Пройди раз в год такой курс обновления кожи – и будешь постоянно, как новенькая.

Пилинги можно делать практически всем. Небольшое исключение составляют только дамы с очень тонкой кожей, с гиперчувствительной и с сильным куперозом (то есть сосудистой сеточкой) на лице. При угревых высыпаниях пилинги делать тоже нельзя. А вот если они успешно пролечены – совсем другое дело. Тогда они даже очень полезны.

После пилинга нельзя:

· «высовыватся» на солнце без применения солнцезащитного крема

· посещать солярий, пляж – во избежание появления на коже лица пигментных пятен

Увлажнять, тонизировать – обязательно Когда в морозы и холода с утра ты наносила питательный крем, а вечером – увлажняющий, то весной схема несколько меняется. Твоя главная задача сейчас – увлажнять, увлажнять и ещё раз увлажнять. Утром и вечером. Только с утра кожу предварительно очищай и тонизируй. А вечером перед нанесением увлажняющего крема – сначала при помощи специального средства аккуратно снимай макияж и протирай кожу тоником. Питательный крем весной тебе не нужен. Ты ещё так молода!

И еще одно. Пользуйся средствами только для своего типа кожи. Какая она у тебя – жирная, жирная проблемная, сухая, комбинированная, гиперчувствительная? Если трудно определиться – обратись к косметологу.

Наноси солнцезащитный крем Весной становится снова актуальным солнцезащитный крем. Ведь он создан не только для твоего безопасного загара на пляже летом. Но и для того, чтобы защитить твое лицо от появления пигментных пятен, которые появляются с первым лучом весеннего солнца. Выбирая солнцезащитный крем, бери тот, на котором чёрным по белому указано, что он защищает от лучей двух типов – А и В. Это те самые лучи-провокаторы, от которых на лице могут появиться темные пятна. Ну, и, конечно, смотри на фильтры. Тебе подойдёт крем с SPF 30 и выше (50 и даже 100).

Достали прыщики

Весна, хочется быть красивой, а тут – прыщики. Что же делать? Обратись к хорошему косметологу. Опытный специалист, утверждает врач-дерматокосметолог М.Б.Алтынцева, прежде всего, примется за поиск причины твоих неисчезающих «красных точек». И назначит медицинское обследование. Почему? Потому что в нашем возрасте, дорогие читательницы, угрей уже быть не должно. Чаще всего, это проблема юношеская. А если вам 25-35 лет, а угри не проходят – значит, что-то в организме пошло не так. А угри – это только внешнее проявление внутренней проблемы.

Что провоцирует их появление:

· гинекологические проблемы

· «шалит» желудочно-кишечный тракт (хронический запор, вялотекущий холецистит, застой желчи)

· щитовидная железа

Таким образом, лечить угревую сыпь нужно и изнутри, и снаружи. При сильных высыпаниях, кроме прочих препаратов, могут назначаться даже антибиотики.

Еще недавно косметологи лечили прыщики только спиртовыми растворами и болтушками. А сегодня их арсенал пополнился специальными мазями и растворами, которые не так пересушивают кожу, как предыдущие средства. Также специалист предложит тебе сделать чистку кожи и себорегулирующие маски.

Бытует такое мнение, что угри боятся загара на солнце. Марина Алтынцева говорит: «Ничего подобного. Да, сначала воспаленные участки могут подсохнуть, но со временем сыпь опять возобновится. Кроме того, при загорании на солнце кожа в местах образования угрей темнеет». Чтобы избежать подобной пигментации, Марина Борисовна рекомендует наносить точечно – прямо на каждый прыщик – солнцезащитный крем.

Что можно, чего нельзя? Питать кожу необходимо не только снаружи, но и снутри. Для этого больше кушай свежих овощей и фруктов, так как они – это живой кладезь витаминов и микроэлементов. Меньше – жирной пищи и сладкого. Сладкая среда – любимая для вредных бактерий, грибков, демодекозного клеща, живущего в коже.

Если ты хочешь иметь красивую сияющую кожу – наложи строгий запрет на курение и злоупотребление спиртным. Больше двигайся, гуляй на свежем ваздухе, хорошо высыпайся – одним словом, всячески береги себя.

Веснушки. Как быть? Эти рябенькие пятнышки начинают проявляться на лице с первыми лучами солнца. Мы не ошиблись – именно пРоявляться. Потому что веснушки – это сугубо генетическая пигментация, «записанная» в глубоких слоях кожи. Особенно она характерна для рижеволосых. Чтобы появились веснушки – достаточно и 5 минут пребывания на открытом солнце.

Врач-дерматокосметолог М.Б.Алтынцева уверяет, что если конопушки уже появились, то бороться с ними практически бесполезно. А вот предупредить их проявление на коже – возможно. Просто перед выходом на улицу наноси на кожу лица солнцезащитный крем. Веснушки все равно проступят, но не так интенсивно. Также прикрывай лицо полями шляпы или козырьком кепки.

Народные рецепты Умывание. Из самых простых «несалонных» способов ухода за кожей Марина Борисовна рекомендует умывание отварами ромашки или календулы. А еще лучше – протирать кожу кубиками льда из замороженных травяных отваров. Утром и вечером. Такая процедура хорошо тонизирует и кожу, и сосуды лица. Хорошо умываться и термальной водичкой, которую можно приобрести в аптеке. Она обогащена микроэлементами, поэтому такая процедура очень полезна для уставшей за зиму кожи. Но не забываем после всех этих умываний-протираний увлажнять кожу кремом.

Скрабы. Соль и сода в основе домашнего скраба – это уже несовременно. Сегодня в мыльную пену советуют добавлять крупинки манки или молотый кофе. Этой кашицей легонечко проработай Т-зону. Применение скраба все-таки травмирует кожу, хотя и микроскопически. Поэтому после его смывания обязательно нанеси увлажняющий крем. Для достижения эффекта используй скраб 1-2 раза в неделю. А предварительно перед процедурой хорошо распарь кожу в душе или ванной. Но помни: если на лице есть воспалительные процессы – скрабом пользоваться нельзя.

Отбеливание. Смазывать кожу лица лимонным соком Марина Борисовна не советует. Лимон пересушивает кожу. А вот отбеливать ее при помощи огурчика – в самый раз.

Домашние маски Для сухой кожи

· Овсяно-молочная. 2 столовые ложки овсяных хлопьев заливаем 4 столовыми ложками горячего молока и оставляем на 10 минут, чтобы хлопья набухли. Приготовленную массу наносим на кожу лица на 15-20 минут. Смываем маску теплой водой.

· Сливочно-фруктовая. В 2 столовые ложки сливок добавляем 1 столовую ложку любых ягод или кашицу из фруктов. Наносим на 15-20 минут. Смываем маску теплой водой. Отличное питание для сухой кожи.

Для жирной кожи

· Овсяно-белковая. Белок одного яйца взбиваем в пену, добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и 2 чайные ложки молотых овсяных хлопьев. Все ингредиенты смешиваем до получения однородной массы и наносим на кожу лица. Через 15 минут маску снимаем с помощью ватного тампона, смоченного в теплой воде, затем ополаскиваем лицо холодной водой.

· Чайно-кефирная. 5 столовых ложек зеленого чая измельчаем в ступке или кофемолке, добавляем 3 столовые ложки кефира, хорошо перемешиваем и наносим приготовленную кашицу на кожу лица. Через 15 минут смываем теплой водой.

Для чувствительной кожи

· Огуречная. Чтобы приготовить маску, достаточно просто натереть огурец на терке, и наложить полученную массу на лицо на 15 минут. Можно также накладывать и обычные кружочки из огурца. Обладает лёгким отбеливающим эффектом.

· Творожная. Полную ложку творога смешайте с 1 столовой ложкой молока. Все как следует перемешайте и нанесите на лицо на 15-20 минут. Смойте теплой водой. Хорошо увлажняет кожу, разглаживает морщинки и предотвращает их появление.

Наталия Вишневская