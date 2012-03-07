Какой косметикой нельзя пользоваться?

Старую косметику лучше выбросить, чем потом бороться с аллергией.

Мы расскажем тебе, когда пришло время расставаться с твоей косметикой.

По европейским стандартам косметические средства могут храниться не менее 36 месяцев. В нераспечатанном виде! Как только вы вскрыли упаковку, начинайте обратный отсчет: после первого же употребления в баночку или флакон попадают тысячи микробов.

3 месяца можно хранить:

- кремы с УФ фильтрами: фактор защиты постепенно снижается, пользоваться ими можно лишь один сезон, по прошествии которого крем уже не будет защищать вас от ультрафиолетовых лучей. Не более 3 месяцев рекомендуют пользоваться и косметикой, в которой содержится витамин С.

5 месяцев можно хранить:

- средства для ухода за кожей вокруг глаз;

- тушь для ресниц

полгода можно хранить:

- увлажняющие, питательные, восстанавливающие средства по уходу за кожей лица

- жидкие тональные кремы.

8 месяцев можно хранить:

- автозагар, жидкие подводки и лосьоны для тела.

1 год:

- пудры;

- тени;

- средства для очищения кожи во флаконах с дозаторами.

Чуть больше года можно пользоваться антибактериальными пенками.

2 года - максимальный срок жизни для губных помад, блесков, а также шампуней и гелей для душа. При том же условии хранения: комнатная температура без перепадов, отсутствие солнечных лучей. Тем не менее, интуиция всегда подсказывает, что хранить помаду годами все-таки не стоит: слишком часто она контактирует с целой армией микробов.

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