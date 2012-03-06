В Польше в больницах остаются 44 человека

В больницах остаются 44 человека, в том числе пятеро граждан Украины, пострадавших при столкновении поездов в Польше 3 марта.

Об этом УНИАН сообщили пресс-служба Антикризисного центра (CZA) Шлёнского воеводства и генеральный консул Украины в Кракове Виталий МАКСИМЕНКО.

CZA сообщило, что состояние четырех пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Генконсул сообщил УНИАН, что состояние здоровья пострадавших украинцев остается стабильным, но врачи не сообщают, когда они могут быть выписаны из медицинских заведений.

В.МАКСИМЕНКО также сообщил, что вчера консульство официально обратилась к CZA Шлёнского воеводства с просьбой предоставить информацию о том, какое возмещение могут получить пострадавшие граждане Украины, но пока не получило ответ.

Он отметил, что в подобных случаях размер возмещения определяет страховая компания вместе со специальной медицинской комиссией индивидуально - в зависимости от полученных травм каждого застрахованного лица.

Генконсул отметил, что украинцы могут рассчитывать на возмещение не только от польских железнодорожных компаний, но и от фирм, у которых они приобрели страховые полисы для поездки в Польшу.

Собеседник агентства заверил, что ни одному из украинцев не придется платить за оказанную медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 марта, около 21.00 в Шлёнском воеводстве на юге Польши столкнулись два пассажирских поезда "Пшемышль-Варшава" и "Варшава-Краков", в которых ехали 400 человек. В катастрофе погибли, по меньшей мере, 16 человек, травмированы - 57 человек, из которых 5 - граждане Украины.

По данным украинского консульства в Кракове, граждане Украины получили в аварии "легкие и средней тяжести травмы".