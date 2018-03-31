В чём смысл лечебного голодания?

Совсем ничего не есть целые сутки или даже несколько дней – какой в этом смысл?

Сторонники лечебного голодания говорят, что это помогает им лучше чувствовать себя и лучше выглядеть, по-другому взглянуть на свое тело и его возможности, ощутить легкость… Так ли это на самом деле?

Ничего не есть – эффективный способ похудеть?

Нет, это иллюзия. Если в течение недели мы не получаем никаких калорий, мы теряем примерно 10% своего первоначального веса.

Однако стоит лишь вернуться к привычному рациону, как мы по меньшей мере снова обретаем прежние килограммы, а то и набираем лишнее.

При голодании человек, как правило, теряет больше веса, чем при различных диетах, но это продолжается лишь до тех пор, пока он снова не начинает есть. После голодания вес восстанавливается гораздо быстрее, чем после диет.

Продолжительное (больше шести-восьми суток) голодание снижает основной обмен, и, когда мы начинаем есть, первое время организм обходится гораздо меньшим, чем прежде, количеством энергии. А все, что не расходуется, уходит в жировые запасы.

Обновиться изнутри

Чаще всего к методике лечебного голодания обращаются те, кто хочет стать более здоровым.

Традиционная медицина применяет так называемую разгрузочно-диетическую терапию при бронхиальной астме, ишемической болезни сердца, гипертонии, вегетососудистой дистонии…

Разумно назначать голодание при аутоиммунных заболеваниях, поскольку при нем подавляется активность иммунной системы. При голодании наступает эффект временного улучшения. Проходят боли, стабилизируется общее состояние. Но все это длится, пока человек голодает, потом все нередко возвращается на круги своя.

Методика лечебного голодания обязательно сопровождается ежедневными очистительными клизмами и водными процедурами.

Результат, что называется, налицо: многие, кто хотя бы раз голодал, говорят об эффекте внешнего омоложения: у кого-то пропадают синяки под глазами, у кого-то – мешки и дряблость кожи. Часто улучшается состояние волос, ногтей, снижается потливость.

Состояние кожи неразрывно связано с деятельностью кишечника. Из него всасываются в кровь токсины, которые представляют собой продукты распада веществ и жизнедеятельности микробов, а также те вредные вещества – например, красители и консерванты, – которые поступают с пищей.

Поэтому для здоровой кожи важно, чтобы кишечник работал. Голодание активирует процессы переваривания, уменьшает нагрузку на пищеварительную систему, немного очищает слизистые, в том числе и кишечника».

Изменить привычки

Даже те, кто потерпел предсказуемое фиаско в борьбе с лишним весом, благодаря опыту голодания получили то или иное важное знание.

После нескольких дней такой пищевой аскезы возникает возможность по-новому взглянуть на свое отношение к еде, осознать свою зависимость от нее или проанализировать свой страх что-то недополучить.

Еда в современном обществе удовлетворяет не только потребность физически питать наш организм – она имеет прямое отношение и к нашим социальным ритуалам, ценностным установкам, семейным традициям.

Порой мы слишком ориентируемся на навязанные нам нормы, из-за чего плохо слышим сигналы своего тела. Голодание дает возможность пересмотреть наши пищевые стереотипы, услышать и интерпретировать эти сигналы, ведь в это время повышается чувствительность к своему телу, мы становимся открытыми к той информации, которая поступает от него».

Нередко такой опыт меняет пищевое поведение. Во время голодания появляется возможность разграничить свою потребность в пище и в получении эмоционального удовольствия, найти иные его источники.

Стать гурманом

Многие, кто пробовал голодание, говорят, что в психологическом плане воздержание от еды дает очень многое. Правильное голодание, которое обязательно подразумевает плавное вхождение в него и еще более плавный выход, помогает научиться более тонко чувствовать вкус, запах и фактуру еды, обращать внимание на нюансы.

Во время голодания или диеты вкусовые рецепторы «отдыхают. После этого наши пациенты нередко начинают воспринимать более тонкие пищевые нюансы.

Быть собой

Для нее главным ощущением в период голодания становится не описываемая многими «легкость», а чувство полного контроля над ситуацией: над телом, над эмоциями.

Но не стоит испытывать ложные иллюзии: далеко не у всех отказ от еды проходит гладко. С едой очень многое связано в нашем существовании. Это не только удовольствие, это сам ритм жизни. Начавший голодание человек зачастую обнаруживает, что у него освободилось очень много времени, и отдельной проблемой становится необходимость понять, что с этим временем делать? Нередко он сталкивается с тем, что его не удовлетворяет то, что предлагает ему жизнь.

Голодание также ставит нас перед необходимостью отказаться от того удовольствия, которое приносит нам еда: от вкусовых ощущений, запахов, связанных с этим положительных эмоций. И от той поддержки, которую мы привыкли в ней находить.

Сменить ритм

Ключевое условие для успешного голодания – среда, которая не будет ассоциироваться с привычным распорядком дня и регулярными трапезами. Идеальное место – специализированная клиника. Однако опытным «голодающим» с хорошим состоянием здоровья врачи иногда разрешают самостоятельное непродолжительное голодание.

Только под наблюдением!

Достаточно узнать ответы на самые распространенные вопросы о голодании, чтобы убедиться: это можно попробовать только под контролем врача.

Кому можно голодать? Взрослым людям, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, а таковых достаточно. В первую очередь это диабет, туберкулез, тяжелая форма анемии, онкология, язвенная болезнь, анорексия, булимия. В процессе голодания ослабляется иммунная защита организма, поэтому многие хронические заболевания могут обостриться.

Чем различаются разные виды голодания? Самое распространенное – так называемое «водное голодание», когда человек пьет лишь воду. Некоторые практикуют голодание Бухингера (вода с примесями фруктовых соков, настоев трав и отфильтрованных овощных отваров). Сухое голодание (без пищи и без воды) медики считают опасным для здоровья.

Какова его продолжительность? Все зависит от того, для какой цели проводится голодание. Как правило, терапевтический эффект достигается при голодании от одной до трех недель. А в профилактических целях целесообразно голодать от суток до трех с разгрузочным периодом (время выхода из голодания) в три–семь дней.

Как к нему готовятся? В клинике за несколько дней до прохождения курса вас попросят перейти на легкое питание из молочных продуктов и растительной пищи, овощей и фруктов, для того чтобы подготовить организм к голоданию. Кроме диеты нужно будет сделать анализ крови и мочи, ЭКГ и УЗИ почек.

Какие дни самые тяжелые? Многие из тех, кто практиковал голодание, говорят, что два или три первых дня самые трудные. Вся первая неделя тяжелая, особенно для тех, у кого перераздражен центр аппетита.

Какие возможны реакции? Могут возникнуть головные боли, тошнота, изжога, легкие недомогания, печеночные приступы, бессонница. В клиниках к голодающим иногда даже применяют фармакотерапию, чтобы нивелировать эти симптомы. Именно поэтому необходимо голодать под наблюдением.

Утомляет ли голодание? Да. В течение дня может возникнуть гипогликемия (снижение уровня глюкозы в крови), которую снимают с помощью ложки меда или отдыха. А вот разговоры о том, что голодание не противоречит физической активности, весьма сомнительны: врачи в это время ее не советуют.

Как выходить из голодания? К еде надо возвращаться постепенно. Чем длительнее голодание, тем, соответственно, более плавным должен быть выход из него. Как правило, в первые дни разрешены только разбавленные свежевыжатые соки и не из всех фруктов и овощей. Универсален лишь морковный сок, он подходит почти всем. Следующий этап – неразбавленные соки, потом слизистые отвары злаковых, затем жидкие каши на воде и пюре из термически обработанных фруктов и овощей.

zhinka.info