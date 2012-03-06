На Эльбрусе продолжаются поиски украинского альпиниста

Продолжаются поиски пропавшего на Эльбрусе украинского альпиниста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ на брифинге в Министерстве иностранных дел Украины.

Он сообщил, что по предоставленным оперативным дежурным Поисково-спасательной службы «Нальчик» сведениям, тело найденной 4 марта на высоте 4700 метров гражданки Украины доставлено в морг города Нальчик. В городе находится ее отец, которому Генконсульством оказана необходимая консультативная помощь относительно порядка транспортировки тела дочери в Украину.

Поиск пропавшего гражданина Украины осуществляют 25 спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда и руководитель группы украинских туристов. В течение дня ожидается увеличение численности спасателей. В связи с неблагоприятными погодными условиями привлечение к поиску вертолетной техники не планируется.

Еще один участник группы украинских альпинистов, который найден спасателями 3 марта и доставлен в больницу города Тирниауз, находится в нормальном состоянии и в консульской помощи не нуждается. Указанный гражданин планирует находиться в заведении здравоохранения до окончательного выяснения ситуации с другим пропавшим украинцем. «По словам спасателей, пропавшего гражданина Украины будут искать, пока не найдут», - сообщил А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в восхождении на самую высокую вершину Европы принимали участие две украинские группы общей численностью 11 человек. 2 марта во время спуска на высоте около 5,2 тыс. метров в условиях ненастья сбились с маршрута двое альпинистов - Роман КУЦЫЙ из Днепропетровска и Денис ЛЫСОВ из Киева. Руководитель днепропетровской группы Мария ХИТРИКОВА осталась их ждать. 3 марта был найден и госпитализирован Р.КУЦЫЙ. 4 марта на склоне Эльбруса было обнаружено тело 21-летней М.ХИТРИКОВОЙ. Поиски Д.ЛЫСОВА продолжаются.