В Москве пенсионер умер рядом с избирательным участком

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В Москве 77-летний пенсионер скончался возле избирательного участка № 928, который расположен на Амурской улице. На мужчину, сидящего на лавочке, обратили внимание прохожие, которые и вызвали ему «скорую помощь». Приехавшие медики констатировали смерть», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.