В Москве пенсионер умер рядом с избирательным участком
10:48, 05 марта 2012Зарубежные новости
0
Острая сердечная недостаточность
В Москве пенсионер умер рядом с избирательным участком
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«В Москве 77-летний пенсионер скончался возле избирательного участка № 928, который расположен на Амурской улице. На мужчину, сидящего на лавочке, обратили внимание прохожие, которые и вызвали ему «скорую помощь». Приехавшие медики констатировали смерть», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter