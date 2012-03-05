Десерт поможет при переедании

Ученые орловского госпиталя разработали необычный подход, который позволит избавиться от чувства тяжести в желудке даже после полноценного праздничного застолья, передают российские СМИ.

Эксперты предлагают обратить внимание на сладости. Как показало исследование, сахар стимулирует блуждающий нерв, который контролирует процесс пищеварения, речь, дыхание и другие важные функции организма.

Сладости усиливают сигналы желудка через блуждающий нерв, через что он расслабляется и может вмещать больше пищи. Таким образом, сладкие блюда помогают человеку есть больше, не испытывая дискомфорта.

В то же время, расслабленный мускул желудка приводит к тому, что уже употреблена еда более удобно располагается внутри. Из-за этого даже перезаполнен желудок не вызывает у человека дискомфорт.

Именно поэтому ученые не рекомендуют отказываться от десерта.

Как сообщалось ранее, эксперты советуют также сладостями лечить осенние депрессии.

amn.net.ua