Соленая еда превращает ребенка в сладкоежку

Высокое содержание соли в рационе ребенка вызывает у него потребность в сладкой еде и напитках, провоцируя развитие ожирения, считают ученые из Лондонского университета святого Джорджа

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. детей и подростков в возрасте 4-18 лет. В процессе наблюдения установлено, что дети, которые едят много соленой пищи, склонны употреблять больше сладких безалкогольных напитков. Эти напитки содержат большой процент сахара, то есть, высококалорийны. Таким образом, у детей развивается пристрастие к сладкому, сообщает Likar.info.

В то же время установлено, что чем меньше соли употребляет ребенок, тем меньше в его рационе сладких напитков.

focus.ua