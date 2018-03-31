Яд, который нужен человеческому организму

По своей универсальности и эффективности продукты пчеловодства занимают одно из первых мест среди других естественных средств. Натуральные средства действуют мягче, лучше воспринимаются организмом и часто достигают результата там, где инородные химические вещества не помогают. Например, пчелиный яд, для человека является целебным при многих заболеваниях, а также средством для сохранения молодости, достижения долголетия.



Пчелиный яд имеет сложную химическую структуру. В частности он содержит белковые компоненты и пектины, которые оказывают выраженный лечебный эффект. Например, один из белков - меллитин - оказывает противовоспалительное и кроворазреживающие действие, а Мсд-пектид - болеутоляющий эффект, а также очень сильное противовоспалительное действие: в 100 раз выше, чем у гидрокортизона - медицинского препарата, который применяют для лечения тяжелых воспалительных процессов.

Еще один пектид - апамин - демонстрирует нейротропный эффект, который влияет на разрыв болевого импульса, блокируя его. Кроме того, в химическом составе пчелиного яда есть допамин, гистамин, норадреналин - они регулируют прохождение импульса по нервным тканям, стабилизируют артериальное давление, а еще стимулируют работу ферментов, которые, разрыхляя соединительную ткань, способствуют улучшению обменных процессов в тканях организма. Яд всегда является стерильным, даже в разведении 1:50 000. Этим объясняется его мощная антибактериальное и антивирусное действие.



Ввиду всех выше перечисленных свойства пчелиного яда, с его помощью можно лечить очень много разных заболеваний. Прежде всего это заболевание нервной системы: неврит, радикулит, остеохондроз, ишемия головного мозга и тому подобное. Ведь в основе этих патологий, вызванных инфекционным поражением или травматическим повреждением, лежит воспалительный процесс.

Выраженный болеутоляющий эффект пчелиного яда - свойство проводить нервные импульсы, купировать воспаление, возобновлять ткани, дают возможность достичь прекрасного эффекта в возобновлении мозгового кровообращения, лечении неврита лицевого нерва, приглуховатости, лечении последствий энцефалита, менингита (воспаление оболочки головного мозга), невроза, детского церебрального паралича (удается достичь улучшения координации движений). Так же высокодейственной является апитоксинотерапия в лечении заболеваний суставов (обменные и инфекционные полиартриты, артрозы, ревматизм, подагра и тому подобное) - подавляются воспалительные процессы, снимается болевой синдром, наблюдается процесс возобновления тканей и функций суставов в целом.

Интересные результаты получены и в лечении бронхиальной астмы - удается избавиться приступов удушья, а следовательно отказаться от ингаляторов. Некоторые больные, когда чувствуют дискомфорт и боятся возникновения приступа удушья, сами проводят сеанс апитоксинотерапии, вынимают из кармана коробочку с пчелкой (которую носят при себе как скорую помощь) и делают пчелоужаливание на любой участок тела. Все неприятные симптомы сразу проходят. Чрезвычайно вспомагательным является метод пчелоужаливания и в случае хронической легочной патологии - достигается противовоспалительный эффект, улучшается кровообращение. Кроме того, пчелиный яд стимулирует в организме работу его собственной гормональной системы. Например, если сделать пчелоужаливание в биологически активную точку в участке поясницы, состоится прямое действие на надпочечники. Они реагируют на раздражение выбросами ферментов, которые влияют на гипофиз (эндокринную железу). Вследствие этого в организме начинается процесс выбросов гормонов, которые имеют противовоспалительное, сосудорасширяющее действие. Таким образом запускаются механизмы саморегуляции.

Благодаря сосудорасширяющему действию пчелиного яда удается стабилизировать артериальное давление и при гипертонической болезни, улучшить кровообращение в головном мозге. Доказано, что пчелиный яд влияет и на нормализацию уровня холестерина в организме. Известно, что именно откладывание холестеринових бляшек на стенках сосудов вызывает возникновение многообразных нарушений в работе сердца.

Применение пчелиного яда помогает достичь позитивного эффекта даже в борьбе с заболеваниями, которые плохо поддаются лечению.

Например, это касается такого заболевания, как рассеянный склероз, который проявляется дисбалансом всей нервной системы. Вследствие этого в организме нарушается связь между центром управления и органами, и системами, у человека нарушаются жизненно важные функции, теряется координация движений. В медицинской литературе описаны случаи, когда на первые сеансы апитоксинотерапии больного приносили на носилках, а заканчивая лечение, он уже передвигался самостоятельно. Мы также имеем опыт успешного лечения этого заболевания. Важно, что удается достичь не временного эффекта, а стойкого результата.

Пчелоужаливание применяют в комплексном лечении (вместе с пыльцой, прополисом и тому подобное) мочеполовой системы. Например, удается достичь уменьшения аденомы предстательной железы, исчезновения воспалительных явлений в простате. Так же успешно лечат и воспалительные заболевания половых органов у женщин, а также гормональных дисбалансов климактерического периода. А еще - мужскую и женскую бесплодность.

В последнее время человечество волнует проблема долголетия. И не только продолжительности жизни, но и сохранение молодости души и тела. С помощью апитоксинотерапии удается достичь заметного омолаживающего эффекта - разглаживаются морщины, улучшается цвет кожи, возобновляется ее эластичность и бархатность. Особенно, если пчелоужаливание совместить с медовыми аппликациями.

Что касается детских заболеваний, то очень хороший эффект получен при лечении энуреза.

Апитоксинотерапия начинается с аллергологической пробы, чтобы убедиться в отсутствии аллергии. Сначала подсаживается только одна пчела на 1, 5 или 10 секунд, это решит врач, проведя опрос и диагностирование больного. После этого человек еще в течение получаса находится под надзором врача, который наблюдает за его местной и общей реакцией на ужеливание. Врач особенно отслеживает эти моменты, потому что, согласно медицинским данным, 2 человека из тысячи могут иметь значительную аллергическую реакцию. Курс лечения подбирается каждому индивидуально, в зависимости от состояния и болезни. Обычно применяется такая схема: начинается с одного пчелоужаливания, ежедневно увеличивается на одно или два, приходится до десяти (в некоторых случаях до двадцати) за один сеанс, несколько дней сохраняется эта доза, потом она постепенно (на одно или два ежедневно) уменьшается. 10-20 пчелоужаливаний одновременно - это нормальная рабочая доза. Человек может выдержать и большее количество, однако это может повлечь перегрузку иммунной системы, почек и вместо позитивного эффекта повлечь негативные явления.

Обычно пчелоужаливания делаются в поясничную зону (она считается наиболее стабильной и менее всего болезненной), по меридианам человеческого организма, чтобы задействовать всю систему, а также на проблемный участок, где размещены пораженные органы и проявляется боль.

Подготовила Юлия Мартыненко