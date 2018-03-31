Из чего делают продукты с приставкой "Light"

В рек­лам­ных ро­ли­ках они вы­гля­дят очень ап­пе­тит­но: йо­гур­ты – неж­ные и сли­воч­ные, на­пол­ня­ю­щие их фрук­ты – све­жие и соч­ные. Ли­ца до­мо­чад­цев, упо­треб­ля­ю­щих лег­кое мас­ло или май­о­нез, вы­ра­жа­ют бла­женст­во, гла­за до­мо­хо­зя­ек – удов­летво­ре­ние. Так ли по­лез­ны эти про­дук­ты, как при­ня­то счи­тать?

Пов­то­ря­ю­щи­е­ся рек­лам­ные ро­ли­ки при­зы­ва­ют за­быть о скуч­ной ди­е­те, пред­став­ляя об­лег­чен­ные про­дук­ты чуть ли не бо­лее вкус­ны­ми, чем обыч­ные.

Ма­ло-по­ма­лу в наш мозг за­кра­ды­ва­ет­ся па­ра­док­саль­ная идея: мож­но есть сколь­ко угод­но про­дук­тов с по­мет­кой light и при этом не по­прав­лять­ся и да­же сбра­сы­вать вес! Си­ту­а­ция до­хо­дит до аб­сур­да, ког­да слы­шишь: «Я уже по­лго­да го­тов­лю свой лю­би­мый «оливье» на май­о­не­зе «Лег­кий», но по­че­му-то все ни­как не ху­дею…»

Лег­кие про­дук­ты «ра­бо­та­ют» по прин­ци­пу вклю­че­ния: съедая про­дукт, мы бес­соз­на­тель­но при­сва­ива­ем се­бе его свойст­ва и ожи­да­ем стать строй­нее. Но по при­чи­не «лег­кос­ти» мы счи­та­ем съеден­ное не­зна­чи­тель­ным и уве­ли­чи­ва­ем объ­ем по­гло­ща­е­мой пи­щи.

Что со­вер­шен­но за­ко­но­мер­но: не­до­по­лу­чая ка­ло­рий, ор­га­низм тре­бу­ет до­бав­ки. К то­му же мы слов­но по­лу­ча­ем ин­дуль­ген­цию на не­ко­то­рые из­ли­шест­ва: «Раз в обед я ела «об­лег­чен­ное», на­ко­нец смо­гу по­зво­лить се­бе ку­сок шо­ко­лад­но­го тор­та». Как не по­пасть в эту ло­вуш­ку? Преж­де все­го изу­чим не­ко­то­рые фак­ты, ка­са­ю­щи­е­ся «лег­ких» про­дук­тов и то­го, как они де­ла­ют­ся.

Мас­ло не­мас­ля­ное

Сло­во­со­че­та­ния «лег­кое мас­ло», «лег­кий май­о­нез» озна­ча­ют, что часть ком­по­нен­тов жи­вот­но­го про­ис­хож­де­ния в этом про­дук­те за­ме­не­на на рас­ти­тель­ные. По­тре­би­те­лю это по­зво­ля­ет ду­мать, что про­дукт «низ­ко­хо­лес­те­ри­но­вый», а про­из­во­ди­те­лю – су­щест­вен­но сни­зить се­бес­то­и­мость это­го про­дук­та.

В «лег­ком» мас­ле ни­же со­дер­жа­ние жи­ра – до 20-40% вмес­то 80%. Сни­же­ние про­цен­та жир­нос­ти ме­ня­ет кон­сис­тен­цию мас­ла: оно ста­но­вит­ся бо­лее мяг­ким. Это по­зво­ля­ет на­ма­зы­вать его на хлеб бо­лее тон­ким сло­ем. Но, с дру­гой сто­ро­ны, сни­же­ние жир­нос­ти идет в ущерб сли­воч­но­му вку­су, и мы не по­лу­ча­ем от не­го ожи­да­е­мо­го удов­летво­ре­ния.

Ма­ги­чес­кие йо­гур­ты

Эти про­дук­ты всег­да вы­зы­ва­ют ас­со­ци­а­ции со здо­ровь­ем и строй­ностью. Они мо­гут быть на­ту­раль­ны­ми, фрук­то­вы­ми, шо­ко­лад­ны­ми – все ви­ды йо­гур­тов су­щест­ву­ют в об­лег­чен­ной вер­сии. Это зна­чит, что их жир­ность сни­же­на до 1,5% или да­же 0,5%.

Но чем боль­ше ин­гре­ди­ен­тов (фрук­тов, зла­ков…) вхо­дит в со­став йо­гур­та, тем боль­ше его энер­ге­ти­чес­кая цен­ность. Ска­жем, об­лег­чен­ный на­ту­раль­ный (1%-ной жир­нос­ти, без до­ба­вок) йо­гурт со­дер­жит 40 ка­ло­рий.

Если йо­гурт фрук­то­вый, его энер­ге­ти­чес­кая цен­ность уве­ли­чи­ва­ет­ся до 60 ка­ло­рий, как в обыч­ном на­ту­раль­ном 3,5-про­цент­ной жир­нос­ти.

Вто­рой под­вод­ный ка­мень: раз­мер ба­но­чек. Мы так час­то ви­дим рек­ла­му «Те­перь + 25% бес­плат­но!», что по­ра за­дать­ся во­про­сом: «А нуж­ны ли нам эти 25%?» Се­год­ня в от­де­ле мо­лоч­ных про­дук­тов мож­но най­ти ба­ноч­ки от 70 до 180 г.

Но 180 г фрук­то­во­го йо­гур­та, да­же об­лег­чен­но­го, по ко­ли­чест­ву ка­ло­рий рав­но­цен­ны 70 г пол­но­цен­но­го шо­ко­лад­но­го де­сер­та. В та­ком слу­чае, мо­жет, луч­ше пред­по­честь то, что при­но­сит боль­ше удо­вольст­вия?

При­вы­ка­ние к слад­ко­му

Про­из­во­ди­мые на ос­но­ве син­те­ти­чес­ких под­слас­ти­те­лей (са­ха­рин, ас­пар­там), ко­то­рые в 200-300 раз сла­ще са­ха­ра, «об­лег­чен­ные» га­зи­ро­ван­ные на­пит­ки сдер­жи­ва­ют свои обе­ща­ния.

Ба­ноч­ка ко­лы light со­дер­жит 1 ка­ло­рию (или, как пи­шут про­из­во­ди­те­ли, «при­бли­зи­тель­но 0 ка­ло­рий»), а ба­ноч­ка обыч­ной – 148. Па­ра­докс в том, что, если пить на­пит­ки с мар­ки­ров­кой light из­ред­ка, раз­ни­ца в ка­ло­рий­нос­ти не ока­жет су­щест­вен­но­го вли­я­ния на фи­гу­ру.

Но при ре­гу­ляр­ном упо­треб­ле­нии они мо­гут вы­звать при­вы­ка­ние к слад­ко­му. И за­кре­пить тя­гу к де­сер­там, пи­рож­ным, на­пит­кам с до­бав­ле­ни­ем са­ха­ра – будь то да­же чай или ко­фе.

Те­перь о же­ва­тель­ной ре­зин­ке и осве­жа­ю­щих кон­фе­тах, на оберт­ке ко­то­рых на­пи­са­но «без са­ха­ра»: они со­дер­жат при­мер­но столь­ко же ка­ло­рий, сколь­ко и обыч­ные. Их до­сто­инст­во не в «лег­кос­ти», а в том, что они сни­жа­ют ве­ро­ят­ность по­яв­ле­ния ка­ри­е­са.

Рас­че­ты ме­ня­ют все

Та­кой по­ка­за­тель, как про­цент жир­нос­ти, мо­жет ока­зать­ся об­ман­чи­вым, по­то­му что «жир­ность» – по­ня­тие не аб­со­лют­ное, а от­но­си­тель­ное. На­при­мер, на упа­ков­ке сы­ра мас­кар­по­не ука­за­на пу­га­ю­щая циф­ра «80% жир­нос­ти» – он ав­то­ма­ти­чес­ки по­па­да­ет в спи­сок слиш­ком жир­ных про­дук­тов.

Но если при­смот­реть­ся пов­ни­ма­тель­нее, мы об­на­ру­жим уточ­ня­ю­щее «по от­но­ше­нию к су­хо­му ве­щест­ву». А там, где ука­зы­ва­ет­ся про­цент­ное со­дер­жа­ние жи­ров, бел­ков и уг­ле­во­дов в 100 г про­дук­та, фи­гу­ри­ру­ет «40 г жи­ра».

То есть фак­ти­чес­ки этот про­дукт 40-про­цент­ной жир­нос­ти не бо­лее жир­ный, чем не­ко­то­рые ви­ды твер­дых сы­ров. Это же пра­ви­ло рас­прост­ра­ня­ет­ся на зер­ни­с­тый тво­рог и до­маш­ний сыр, в ко­то­рых жир­ность 20% (по от­но­ше­нию к су­хо­му ве­щест­ву) обо­ра­чи­ва­ет­ся 4 грам­ма­ми жи­ра на 100 г про­дук­та – поч­ти как в нор­ма­ли­зо­ван­ном мо­ло­ке (3,6%).

Ра­зум­нее ори­ен­ти­ро­вать­ся на по­ка­за­тель ка­ло­рий­нос­ти. К при­ме­ру, 100 г сме­та­ны 15-про­цент­ной жир­нос­ти со­дер­жит при­мер­но 170 ккал. Май­о­нез клас­си­чес­кий – 650 ккал, а низ­ко­ка­ло­рий­ный – 480 ккал. Су­ди­те са­ми – луч­ше вы­брать сме­та­ну

Пу­та­ни­ца в со­зна­нии

Из-за тер­ми­нов «ди­е­ти­чес­кие», «низ­ко­ка­ло­рий­ные» и «здо­ро­вые» про­дук­ты со­зда­ет­ся пу­та­ни­ца в на­шем со­зна­нии. Ди­е­ти­чес­кие про­дук­ты со­зда­ют­ся в ос­нов­ном для лю­дей с про­бле­ма­ми об­ме­на ве­ществ: на­при­мер, для диа­бе­ти­ков са­хар за­ме­ня­ют кси­ли­том.

«Здо­ро­вые» про­дук­ты – обо­га­щен­ные пи­ще­вы­ми во­лок­на­ми, ви­та­ми­на­ми, ми­не­ра­ла­ми – не от­но­сят­ся к раз­ря­ду низ­ко­ка­ло­рий­ных. На­при­мер, «обо­га­щен­ный» цель­но­зер­но­вой хлеб с се­ме­нем под­сол­неч­ни­ка, льна, изю­мом или оре­ха­ми го­раз­до бо­лее ка­ло­ри­ен, чем обыч­ный.

То же са­мое мож­но ска­зать о мюс­ли: вы­со­кое со­дер­жа­ние зер­но­вых хлопь­ев и су­хо­фрук­тов де­ла­ет этот про­дукт весь­ма ка­ло­рий­ным. Ми­ни­мум та­ко­го про­дук­та обес­пе­чи­ва­ет ор­га­низ­му мак­си­мум энер­гии на дли­тель­ное вре­мя – имен­но та­ко­ва идея их со­зда­ния. И она не име­ет ни­че­го об­ще­го со строй­ностью.

На­ту­ра вку­са

«Мо­ло­ко без мо­ло­ка», «мас­ло без мас­ла» – все это со­зда­ет ощу­ще­ние не­пол­но­ты, без­жиз­нен­нос­ти, как «секс без сек­са». Жить пол­ной жизнью, есть на­ту­раль­ные, на­сы­щен­ные про­дук­ты, чувст­во­вать их вкус, осо­зна­вать, что имен­но ты ешь, – это единст­вен­ный спо­соб дейст­ви­тель­но на­сы­щать свой ор­га­низм.

И, ощу­щая это на­сы­ще­ние, ес­тест­вен­ным об­ра­зом до­зи­ро­вать ко­ли­чест­во пи­щи. Лю­дям, ко­то­рые бес­по­ко­ят­ся о сво­ем ве­се, как пра­ви­ло, свойст­вен­но за­ме­нять пи­щей удов­летво­ре­ние ка­ких-то дру­гих по­треб­нос­тей. С этой точ­ки зре­ния про­дукт-ил­лю­зия не толь­ко не по­ле­зен, но да­же вре­ден.

Он не на­сы­ща­ет ор­га­низм, не по­зво­ля­ет по­чувст­во­вать пол­но­го удов­летво­ре­ния сво­ей пи­ще­вой по­треб­нос­ти, а в ре­зуль­та­те не да­ет воз­мож­нос­ти от­де­лить по­треб­ность в пи­ще от дру­гих по­треб­нос­тей. Если мед­лен­но и с удо­вольст­ви­ем съеда­ешь пол­но­цен­ный обед, а че­рез ко­рот­кое вре­мя чувст­ву­ешь, что хо­чет­ся че­го-то еще, – са­мое вре­мя спро­сить се­бя: че­го имен­но хо­чет­ся?

Мо­жет быть, твое су­щест­во хо­чет со­всем дру­гой «пи­щи»: об­ще­ния, за­бо­ты, вни­ма­ния, сек­са? Этот мо­мент осо­зна­ния сво­их ис­тин­ных по­треб­нос­тей – пер­вый шаг к из­бав­ле­нию от пи­ще­вой за­ви­си­мос­ти.

Вто­рой – най­ти воз­мож­ность удов­летво­рять эти по­треб­нос­ти: ин­тел­лек­ту­аль­ные, эмо­ци­о­наль­ные, те­лес­ные. Это слож­нее, про­бле­мы с их удов­летво­ре­ни­ем мо­гут ле­жать на бо­лее глу­бо­ком уров­не – их мо­жет вы­явить спе­ци­а­лист.

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