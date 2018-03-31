Из чего делают продукты с приставкой "Light"
В рекламе лица домочадцев, употребляющих "легкий" йогурт, выражают блаженство... Так ли полезны эти продукты, как принято считать?..
В рекламных роликах они выглядят очень аппетитно: йогурты – нежные и сливочные, наполняющие их фрукты – свежие и сочные. Лица домочадцев, употребляющих легкое масло или майонез, выражают блаженство, глаза домохозяек – удовлетворение. Так ли полезны эти продукты, как принято считать?
Повторяющиеся рекламные ролики призывают забыть о скучной диете, представляя облегченные продукты чуть ли не более вкусными, чем обычные.
Мало-помалу в наш мозг закрадывается парадоксальная идея: можно есть сколько угодно продуктов с пометкой light и при этом не поправляться и даже сбрасывать вес! Ситуация доходит до абсурда, когда слышишь: «Я уже полгода готовлю свой любимый «оливье» на майонезе «Легкий», но почему-то все никак не худею…»
Легкие продукты «работают» по принципу включения: съедая продукт, мы бессознательно присваиваем себе его свойства и ожидаем стать стройнее. Но по причине «легкости» мы считаем съеденное незначительным и увеличиваем объем поглощаемой пищи.
Что совершенно закономерно: недополучая калорий, организм требует добавки. К тому же мы словно получаем индульгенцию на некоторые излишества: «Раз в обед я ела «облегченное», наконец смогу позволить себе кусок шоколадного торта». Как не попасть в эту ловушку? Прежде всего изучим некоторые факты, касающиеся «легких» продуктов и того, как они делаются.
Масло немасляное
Словосочетания «легкое масло», «легкий майонез» означают, что часть компонентов животного происхождения в этом продукте заменена на растительные. Потребителю это позволяет думать, что продукт «низкохолестериновый», а производителю – существенно снизить себестоимость этого продукта.
В «легком» масле ниже содержание жира – до 20-40% вместо 80%. Снижение процента жирности меняет консистенцию масла: оно становится более мягким. Это позволяет намазывать его на хлеб более тонким слоем. Но, с другой стороны, снижение жирности идет в ущерб сливочному вкусу, и мы не получаем от него ожидаемого удовлетворения.
Магические йогурты
Эти продукты всегда вызывают ассоциации со здоровьем и стройностью. Они могут быть натуральными, фруктовыми, шоколадными – все виды йогуртов существуют в облегченной версии. Это значит, что их жирность снижена до 1,5% или даже 0,5%.
Но чем больше ингредиентов (фруктов, злаков…) входит в состав йогурта, тем больше его энергетическая ценность. Скажем, облегченный натуральный (1%-ной жирности, без добавок) йогурт содержит 40 калорий.
Если йогурт фруктовый, его энергетическая ценность увеличивается до 60 калорий, как в обычном натуральном 3,5-процентной жирности.
Второй подводный камень: размер баночек. Мы так часто видим рекламу «Теперь + 25% бесплатно!», что пора задаться вопросом: «А нужны ли нам эти 25%?» Сегодня в отделе молочных продуктов можно найти баночки от 70 до 180 г.
Но 180 г фруктового йогурта, даже облегченного, по количеству калорий равноценны 70 г полноценного шоколадного десерта. В таком случае, может, лучше предпочесть то, что приносит больше удовольствия?
Привыкание к сладкому
Производимые на основе синтетических подсластителей (сахарин, аспартам), которые в 200-300 раз слаще сахара, «облегченные» газированные напитки сдерживают свои обещания.
Баночка колы light содержит 1 калорию (или, как пишут производители, «приблизительно 0 калорий»), а баночка обычной – 148. Парадокс в том, что, если пить напитки с маркировкой light изредка, разница в калорийности не окажет существенного влияния на фигуру.
Но при регулярном употреблении они могут вызвать привыкание к сладкому. И закрепить тягу к десертам, пирожным, напиткам с добавлением сахара – будь то даже чай или кофе.
Теперь о жевательной резинке и освежающих конфетах, на обертке которых написано «без сахара»: они содержат примерно столько же калорий, сколько и обычные. Их достоинство не в «легкости», а в том, что они снижают вероятность появления кариеса.
Расчеты меняют все
Такой показатель, как процент жирности, может оказаться обманчивым, потому что «жирность» – понятие не абсолютное, а относительное. Например, на упаковке сыра маскарпоне указана пугающая цифра «80% жирности» – он автоматически попадает в список слишком жирных продуктов.
Но если присмотреться повнимательнее, мы обнаружим уточняющее «по отношению к сухому веществу». А там, где указывается процентное содержание жиров, белков и углеводов в 100 г продукта, фигурирует «40 г жира».
То есть фактически этот продукт 40-процентной жирности не более жирный, чем некоторые виды твердых сыров. Это же правило распространяется на зернистый творог и домашний сыр, в которых жирность 20% (по отношению к сухому веществу) оборачивается 4 граммами жира на 100 г продукта – почти как в нормализованном молоке (3,6%).
Разумнее ориентироваться на показатель калорийности. К примеру, 100 г сметаны 15-процентной жирности содержит примерно 170 ккал. Майонез классический – 650 ккал, а низкокалорийный – 480 ккал. Судите сами – лучше выбрать сметану
Путаница в сознании
Из-за терминов «диетические», «низкокалорийные» и «здоровые» продукты создается путаница в нашем сознании. Диетические продукты создаются в основном для людей с проблемами обмена веществ: например, для диабетиков сахар заменяют ксилитом.
«Здоровые» продукты – обогащенные пищевыми волокнами, витаминами, минералами – не относятся к разряду низкокалорийных. Например, «обогащенный» цельнозерновой хлеб с семенем подсолнечника, льна, изюмом или орехами гораздо более калориен, чем обычный.
То же самое можно сказать о мюсли: высокое содержание зерновых хлопьев и сухофруктов делает этот продукт весьма калорийным. Минимум такого продукта обеспечивает организму максимум энергии на длительное время – именно такова идея их создания. И она не имеет ничего общего со стройностью.
Натура вкуса
«Молоко без молока», «масло без масла» – все это создает ощущение неполноты, безжизненности, как «секс без секса». Жить полной жизнью, есть натуральные, насыщенные продукты, чувствовать их вкус, осознавать, что именно ты ешь, – это единственный способ действительно насыщать свой организм.
И, ощущая это насыщение, естественным образом дозировать количество пищи. Людям, которые беспокоятся о своем весе, как правило, свойственно заменять пищей удовлетворение каких-то других потребностей. С этой точки зрения продукт-иллюзия не только не полезен, но даже вреден.
Он не насыщает организм, не позволяет почувствовать полного удовлетворения своей пищевой потребности, а в результате не дает возможности отделить потребность в пище от других потребностей. Если медленно и с удовольствием съедаешь полноценный обед, а через короткое время чувствуешь, что хочется чего-то еще, – самое время спросить себя: чего именно хочется?
Может быть, твое существо хочет совсем другой «пищи»: общения, заботы, внимания, секса? Этот момент осознания своих истинных потребностей – первый шаг к избавлению от пищевой зависимости.
Второй – найти возможность удовлетворять эти потребности: интеллектуальные, эмоциональные, телесные. Это сложнее, проблемы с их удовлетворением могут лежать на более глубоком уровне – их может выявить специалист.