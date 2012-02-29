В России вступил в силу закон о кастрации педофилов

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетних».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента России.

В частности, усиливается ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, а также за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией и оборот порнографических материалов или предметов.

Устанавливается запрет на применение условного осуждения и отсрочку отбывания наказания в отношении лиц, совершивших указанные преступления.

Изменяются условия реализации такими лицами права на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Наряду с этим в отношении лиц, ранее судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и вновь совершивших такие деяния, усиливаются меры наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Законом предусмотрен особый порядок применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста. Основанием для применения указанных мер является решение суда, принимаемое с учётом заключения обязательной судебно-психиатрической экспертизы, из которого следует, что лицо страдает расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.

«Законом предусматривается установить добровольный порядок применения комплекса мер медицинского характера в отношении иных лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Такой комплекс мер может включать в себя возможность применения профилактических медикаментозных средств, в том числе химической кастрации», - говорится в пояснительной записке.

В этом случае применение мер медицинского характера возможно при наличии ходатайства или согласия лица на проведение освидетельствования в целях диагностирования расстройства сексуального предпочтения, а также на применение комплекса мер медицинского характера, назначаемого комиссией врачей-психиатров при наличии такого расстройства.