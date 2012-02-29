В Китае при взрыве на химпредприятии погибли 16 человек

В Китае в результате взрыва на химическом предприятии погибли 16 человек, еще 43 пострадали.

Как передает ИТАР-ТАСС, авария произошла вчера на одном из химических заводов в уезде Чжаосянь северной провинции Хэбэй.

На момент аварии, по последним данным, на предприятии работали около 100 человек. Спасатели были вынуждены прекратить поисковую операцию из-за опасности повторного взрыва. Разбор завалов и поисковые работы возобновились сегодня утром.

К настоящему моменту подтверждена гибель 16 человек. Местные власти не исключают, что под завалами могут находится еще десятки человек.