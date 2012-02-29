Прием снотворного приближает смерть

Регулярное потребление снотворного увеличивает вероятность преждевременной смерти в 4 раза, доказали американские ученые.

В ходе исследования, продолжавшегося 2,5 года, они наблюдали за 10,5 тыс. добровольцев, принимавших снотворное в разных дозах. Выяснилось, что среди людей, принимавших от 18 до 132 доз снотворного в год, риск преждевременной смерти был выше в 4,6 раз. Те, кто принимал менее 18 доз, также имели повышенный риск (он повышался в 3,6 раза).

Кроме того выяснилось, что прием снотворного в больших дозировках на 35% повышает вероятность развития раковых опухолей.

likar.info