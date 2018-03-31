Чашечка кофе: пить или не пить?

Как это приятно принять ванну, выпить чашечку кофе... Вы никогда не задумывались, что кофе - поистине уникальный напиток? Раскрыть его секреты и определить свойства ученые не могут по сей день. Сфера применения кофеина невероятно обширна, поэтому очень важно узнать популярный энергетик со всех сторон.

Ароматом этого напитка человечество наслаждалось задолго до того, как была открыта Северная Америка и изобретено книгопечатание. Многочисленные легенды говорят, что первым познакомился с кофе сам пророк Магомет, излечившийся с его помощью от тяжелой болезни.

Однако кофе - напиток капризный. С каждым человеком у него складываются особые отношения. Кофе щедро дарит всем свой неповторимый вкус и аромат, балует разнообразием сортов и способов приготовления, но его физиологическое воздействие на организм индивидуально и не всегда полезно.

Исследователи не прекращают спорить о том, что превалирует в этих волшебных зернах - польза или вред, однако к однозначному выводу, вероятно, придут не скоро.

Борется с болезнями

Наиболее активным элементом кофе является всем известный кофеин, который представляет собой химический стимулятор центральной нервной системы. Самые распространенные продукты, содержащие кофеин, - это кофе, какао, шоколад, чай, а также около 60 видов растений. Его широко используют во многих легких напитках, таких как кока-кола, пепси-кола, и лекарственных препаратах для повышения аппетита и бодрости, при простудных заболеваниях, бронхиальной астме и т.д.

В чем секрет?

Почему же мы «подсели» на кофе? Самый популярный мотив - его способность быстро привести человека в тонус после сна, моментально наполнить энергией, увеличить скорость мыслительных и физических реакций. Этот эффект связан с вмешательством кофеина в определенные процессы, происходящие в различных частях головного мозга. Под влиянием кофеина гипофиз обильно выделяет гормон, который в свою очередь стимулирует повышенную выработку адреналина. Именно адреналин заставляет сердце сокращаться чаще, а печень - вырабатывать в кровь больше глюкозы, чтобы организм мог использовать дополнительное количество энергии. Кроме того, кофеин сужает кровеносные сосуды, расслабляет дыхательные пути, что облегчает дыхание и позволяет мышцам сокращаться с удивительной легкостью. Таким образом, чашка кофе по утрам мобилизует организм для активной деятельности в течение дня.

Однако...

Противоречивость кофейного напитка можно найти в любом его проявлении. Все зависит от того, кто пьет кофе, в каком количестве и в какой ситуации. Допустимую норму для каждого человека нужно рассчитывать индивидуально. Вы хотите определиться с тем, сколько чашек следует потреблять именно вашему организму? Перед вами весь спектр кофеинового воздействия на человеческий организм:

За: Кофеин помогает людям, занимающимся умственным трудом. Он возбуждает клетки головного мозга, увеличивает восприимчивость и располагает к сосредоточенному мышлению.

Против: При передозировке вызывает сильные головные боли, нервозность, головокружение, тревогу и напряженность.

За: Уже доказано, что регулярное употребление кофе (3-4 чашки в день) снижает риск цирроза печени у людей, увлекающихся алкоголем, правда, гораздо разумнее спиртным не злоупотреблять.

Против: Если «запить» кофе алкоголем, негативное воздействие последнего на организм существенно усиливается.

За: кофе весьма полезен людям, страдающим пониженным давлением.

Против: У сочетающих кофе с курением риск развития гипертонии повышается на 35-60 %.

За: Наш любимый бодрящий утренний напиток способен положительно влиять на зубы, предохраняя их от кариеса, поскольку обладает определенным набором профилактических свойств, эффективно защищающих полость рта от вредных бактерий.

Против: Есть риск пожертвовать белоснежной улыбкой, поскольку, защищая зубы, кофе окрашивает эмаль в желтый цвет.

За: Кофеин способствует накоплению в организме человека серотонина - гормона счастья.

Против: Это действие специалисты уверенно относят к наркотическому: при нехватке кофеина может начаться самая настоящая ломка - сильнейшая депрессия.

За: Очень приятная новость: кофе содержит витамин РР и около 300 минеральных веществ, включая незаменимые для организма антиоксиданты. И это еще не все!

Против: Кофе, как и любой стимулятор, имеет ряд противопоказаний. Его не следует пить с успокоительными или снотворными препаратами.

Факты со всего света

- Английские ученые утверждают; кофе может обеспечить обезболивающий эффект, но только у женщин. Опыты показали, что на мужчин кофеин подобного воздействия не оказывает. Нам повезло!

- Немецкие ученые уверяют, что употребление больших доз кофеина предотвращает облысение! Однако кофеин в данном случае лучше действует при наружном применении (например, втирание специальных растворов). По словам экспертов, чтобы нужное количество вещества достигло корней волос, пришлось бы впитывать по 60-80 чашек кофе в день.

- Ученые установили, что кофеин благотворно влияет на зрение и повышает чувствительность сетчатки глаз. Именно кофеин заставляет ее интенсивнее реагировать на внешний мир. В результате окружающие объекты становятся ярче, имеют больше оттенков и на них проявляются невидимые раньше детали.

- Канадские ученые недавно обнаружили, что кофеин обладает ценным свойством: он повышает способность организма к физическим нагрузкам, тем самым увеличивая эффект от занятий спортом. А еще он способствует превращению жира в топливо для мышц.

Чтобы быть красивой

Итак, кофе имеет уникальные вкусовые качества - это мы уже выяснили. Кроме того, он является неиссякаемым источником ряда ценных косметических ингредиентов.

Так, содержащаяся в нем пинолевая кислота восстанавливает эластичность кожи, препятствует ее старению, а также обладает противовоспалительными и фотозащитными свойствами, то есть выступает своеобразным УФ-фильтром. Это суперполезное качество позволяет мировым маркам по уходу за кожей создавать роскошные кремы для лица. Кофеин в их составе отвечает не только за защиту кожи от внешней агрессии, но и за ее упругость и гладкую поверхность. С помощью воздействия кофеина укрепляется кожа, подтягивается овал лица и замедляется старение тканей.

Природные компоненты, содержащиеся в кофеине, помогают избавиться от токсинов, активизируют расщепление жира: именно поэтому большинство антицеллюлитных кремов основаны на кофеине. Благодаря жирорасщепляющему действию кофеина созданы кремы для моделирования фигуры и коррекции контуров тела, в состав которых входит особенный зеленый кофе. Создают даже специальные ароматические отдушки, содержащие кофеин, поскольку японские ученые подтвердили: аромат кофе способствует снижению веса и на психологическом уровне.

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