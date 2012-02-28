Карри защитит от слабоумия

Хочешь защитить себя от старения – употребляй в еду карри хотя бы 1-2 раза в неделю. Именно эта приправа может защитить от деменции – слабоумия, связанного со снижением познавательной деятельности и утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков.

Такой вывод сделали ученые после того, как провели тесты на плодовых мушках. В течение длительного времени насекомым давали куркумин, содержащийся в карри. Мушки, которых кормили карри, прожили на 75% дольше. Эту информацию обнародовал The Telegraph.

Ученые уверены, это исследование объясняет, почему в Индии статистика по деменции, то есть слабоумию, намного скромнее по сравнению с западными странами.

Болезнь старости, то есть болезнь Альцгеймера, вызывается скоплением амилоидного белка. А куркумин хоть и не растворяет эти скопления, но замедляет этот процесс.

К такому выводу пришел шведский профессор Пер Хаммарстром из Университета Линчепинга. Он подчеркнул, эти исследования могут стать новой действенной стратегией по лечению болезни Альцгеймера.

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