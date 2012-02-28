В клиниках Британии делали аборты по половому признаку

Британское издание The Daily Telegraph провело журналистское расследование, в ходе которого подтвердилось, что многие врачи страны готовы проводить аборты по половому признаку. Министерство здравоохранения Великобритании начало расследование этих фактов.

Репортеры с беременной женщиной посетили девять гинекологических клиник в разных регионах страны. В каждой из клиник женщина говорила, что желает сделать аборт, причем четко обозначала, что причиной этого является нежелательный пол ребенка.

В трех клиниках врачи говорили подсадной пациентке, что "не задают вопросов" и все уладят. В одном случае гинеколог прямо заявил, что готов подделать необходимые бумаги. В другом – врач сказала, что ее рабочий день закончен, но организовала пациентке прием у своего коллеги, намекнув ему, что женщина не хочет лишних вопросов.

В остальных шести клиниках консультанты заявляли, что аборты по половому признаку запрещены законом, и они ничем помочь не могут.

Когда полученная информация была обнародована, британский Минздрав приступил к расследованию. "Я чрезвычайно обеспокоен услышанными заявлениями. Селекция по половому признаку противозаконна и морально упречна. Я поручил своим сотрудникам провести незамедлительное расследование", заявил глава министерства Эндрю Лэнсли (Andrew Lansley).

Предполагается, что по итогам расследования может быть ужесточена регуляция деятельности клиник, где проводят аборты, и ограничено право женщин на проведение абортов по желанию.

Медпортал