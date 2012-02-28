Перелом может вызвать внутреннее кровотечение

Если человека с переломом надо транспортировать - ему необходимо обязательно наложить шину. Об этом во время обучения для журналистов в рамках реализации проекта "Я могу спасти жизнь" рассказал инструктор по оказанию первой неотложной помощи Олег Картавый.

"Перелом кости опасен тем, что кость жесткая и острая и ее смещение может вызвать кровотечение. Шина обязательно должна быть мягкой, т.е. прошитой поролоном или ватой", - рассказал он.

Эксперт добавил, что существуют различные виды шин: лестничная шина или шина Крамера - гибкая, а пневматическая шина - надувная.

amn.net.ua