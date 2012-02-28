Кора дуба укрепляет зубы

Кора дуба для зубов. Каждую весну стараюсь выехать на природу. У меня совсем недавно появилась дача, спасибо детям, для себя покупали, а езжу все больше я. За зиму в городе организм устает, ему нужная биоэнергетическая «подпитка». Утро начинаю с гимнастики на свежем воздухе, совершаю долгие прогулки, принимаю солнечные ванны. Еще полюбила в последнее время пить березовый сок. Почки у меня не самые здоровые, а березовый сок и зубам помогает, чтобы не кровоточили и не шатались.

От зубных болезней есть у меня своя особая профилактика. Ничего особого для нее не требуется. Рядом с домом в леске стоит могучий дуб. Ему, видно, уже много лет. Я к нему прихожу, здороваюсь, как с добрым знакомым. Отламывая веточку, прощения прошу. Деревья, они ведь тоже живые. Дома подсушиваю на печке. На ночь ставлю веточку в стакан с водой. К утра она размокнет, тогда зубами как бы разминаю кончик. Получается что-то вроде веничка. Им чищу десны и зубы, вместо щетки. Такой массаж очень полезен, а кроме того, дуб обладает полезными веществами, укрепляющими корни зубов. Не зря народ кору дуба для зубов применяет. А весной вдвойне необходимо такие процедуры проводить, хоть раз в месяц. Ведь это пора авитаминоза, а именно из-за него в пожилом возрасте чаще всего развивается пародонтоз.

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