Беспокоят легкие? Проверьте сердце

Снижение функций дыхания, например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), возможно, повышает риск сердечной недостаточности.

В новом исследовании ученые из Университета Северной Каролины, Чапел-Хилл проанализировали данные 16 000 человек, в возрасте от 45 до 64 лет, которые находились под наблюдением врачей в течение 15 лет, в связи с риском развития у них атеросклероза, пишет www.zdr.ru.

Результаты исследования показали, что в течение этого времени риск развития сердечной недостаточности у пациентов увеличился, а функции легких снизились. Работу легких оценивали с помощью специального теста, измеряющего объем форсированного выдоха, который показывает, сколько воздуха человек может выдыхать за одну секунду. Результаты не изменились даже после того, как исследователи сделали поправку на возраст тестируемых, наличие у них болезней сердца и курение.

То, что ХОБЛ показателен для пациентов с сердечной недостаточностью было известно давно, однако то, что именно это заболевание легких может являться долгосрочным фактором риска развития заболеваний сердца выявлено впервые.