Семь причин есть черный шоколад

Полезные свойства черного шоколада уже давно перестали быть секретом. Новое исследование ученых из Германии еще раз подтвердило, что регулярное употребление шоколада оказывает целительное воздействие на наш организм, пишет news.open.by. Черный шоколад снижает кровяное давление, которое является фактором риска инсультов и инфарктов.

Полифенолы, содержащиеся в какао, защищают от рака толстой и прямой кишки.

Жиры, которые содержатся в черном шоколаде, не повышают уровень холестерина, а олеиновая жирная кислота, которая также имеется в оливковом масле, помогает предотвращать болезни сердца.

Шоколад улучшает обмен глюкозы, защищая тем самым от развития диабета и ожирения.

Темный шоколад улучшает настроение, повышая производство гормонов счастья эндорфинов, которые являются натуральными антидепрессантами.

Кроме этого, шоколад улучшает работу мозга. Как показало исследование британских ученых, люди, которые ели шоколад, лучше справлялись с различными интеллектуальными заданиями.

Женщинам, страдающим от предменструального синдрома, советуют есть темный шоколад, чтобы справиться с его симптомами.

Исследование с участием 20 000 человек показало, что оптимальной порцией является 7,5 граммов черного шоколада в день.