Один апельсин в день - для здоровья женщины

Соединение, содержащееся в апельсинах, грейпфрутах и других цитрусовых, может уменьшать риск инсульта у женщин.

У женщин, чей рацион содержит высокий уровень флаванонов, риск ишемического инсульта снижается на 19%. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии в Норвиче, пишет news.open.by.

Флаваноны – один из 10 подклассов флаваноидов, как водорастворимых, так и липофильных природных фенольных соединений. Большинство флаваноидов отвечают за пигментацию растений. Хорошие источники флавоноидов - цитрусовые, ягоды, лук, зеленый чай, красные вина, черный шоколад.

Исследование с участием 70 000 женщин проводили в течение 14 лет. Данные об их рационе анализировали каждые четыре года, особое внимание уделялось тому, какие фрукты и овощи употребляли женщины.

Ранее утверждалось, что флаваноиды являются прекрасной профилактикой сердечных заболеваний и инсультов, однако англичанам удалось доказать, что вся эта группа биологически активных соединений не коррелирует с ишемическим инсультом. Для предотвращения риска этого заболевания необходимо употреблять т. н. кардиопротекторные цитрусовые (но не соки с большим содержанием сахара), которые содержат именно флаваноны, укрепляющие кровеносные сосуды и предотвращающие воспаления.

Интересно, что в исследованиях, которые проводились ранее, была выявлена взаимосвязь между увеличением употребления белых яблок и груш (но не желтых и оранжевых фруктов) и снижением риска инсульта.