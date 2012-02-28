Майонез сильно повышает аппетит
10:26, 28 февраля 2012Зарубежные новости
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Его предпочитают 36,1% населения
36,1% жителей России из всех соусов предпочитают майонез. Таковы результаты интернет-опроса обнародовало Минздравосоцразвития России.
11,9% опрошенных любят кетчуп, а 10,8% предпочитают оливковое масло.12% россиян чаще употребляют сметану, еще 6,2% вообще не заправляют блюда. Менее 2% опрошенных предпочли йогурт, сливочные соусы, бальзамический уксус и сок лимона.
Напомним, из-за своей калорийности майонез сильно повышает аппетит, и при частом его употреблении, вы будете чаще хотеть есть.
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