36,1% жителей России из всех соусов предпочитают майонез. Таковы результаты интернет-опроса обнародовало Минздравосоцразвития России.

11,9% опрошенных любят кетчуп, а 10,8% предпочитают оливковое масло.12% россиян чаще употребляют сметану, еще 6,2% вообще не заправляют блюда. Менее 2% опрошенных предпочли йогурт, сливочные соусы, бальзамический уксус и сок лимона.

Напомним, из-за своей калорийности майонез сильно повышает аппетит, и при частом его употреблении, вы будете чаще хотеть есть.

amn.net.ua