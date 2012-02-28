Стресс на работе приводит к разводу

Это утверждение справедливо для тех пар, которые приносят свои рабочие проблемы в семью. Если вы собираетесь жить вместо долго и счастливо, перестаньте соревноваться, споря, чей день сегодня был хуже.

В исследовании, проводившемся в Университете штата Флориды, рассматривалась роль поддержки внутри семьи, где каждодневный рабочий стресс являлся справедливым для обоих супругов.

Опросив 400 семейных пар, автор исследования, Уэйн Хочвартер, пришел к выводу, что в стрессовых ситуациях отсутствие поддержки со стороны одного из супругов, является основной причиной развода, впрочем, как и причиной крушения карьеры.

Пары, сообщавшие о высоком уровне поддержки дома, признались, что не только полностью удовлетворены своим браком, но и легче переносят рабочие стрессы, меньше утомляются и лучше взаимодействуют со своими коллегами. Они также рассказали, что в конце рабочего дня реже чувствуют себя уставшими, у них есть силы и желание общаться с близкими, вместе проводить время, они менее критичны по отношению к своей второй половине и детям.

"Самое важное для здоровой обстановки в семье, - говорит доктор Хочвартер, - научиться не дистанцироваться от близких, а суметь объяснить причины своего плохого настроения и не пытаться, находясь в стрессе, сравнивать свое состояние с состоянием жены или мужа. Выяснение вида "кому хуже" ведет к непониманию, обидам и, к сожалению, часто заканчивается разводом. В то время как в парах, где супруги поддерживают друг друга в стрессовых ситуациях, трудности только сплачивают их и укрепляют брак".

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