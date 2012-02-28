Кому нельзя поститься?

Вчера начался Великий Пост, который в этом году продлится до 14 апреля. Пост – это духовный обряд, цель которого – очистить организм, но не с медицинской точки зрения, а с религиозной.

Перед тем, как принимать психологическое решение поститься, медицинские специалисты рекомендуют проконсультироваться со своим врачом по поводу того, как ограничения в пище могут сказаться на физическом состоянии.

Семейный врач Лариса Куц отмечает, что недостаток тех или иных веществ в рационе может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Она категорически не рекомендует поститься больным анемией, онкобольным и тем, кто имеет заболевания крови.

Не стоит придерживаться строгого поста беременным и малышам, убежден главный внештатный диетолог Минздрава Олег Швец. Если беременные все же решат поститься, эксперт рекомендует компенсировать животный белок растительным – орехами, бобовыми. Будущим мамам не рекомендовано отказываться от молочного и рыбы.

Людям, находящимся в состоянии постоянных стрессов, а также тем, кто подвержен тяжелой физической или умственной нагрузке, не рекомендован строгий пост, отметил диетолог Владислав Сластин. Он призвал не сравнивать пост с диетой, а помнить о его духовной стороне.

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