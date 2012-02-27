Сегодня до 17:00 украинцев будут "терроризировать" геомагнитные бури

Сегодня, 27 февраля, с утра и до 17 часов в Украине наблюдаются слабые геомагнитные бури. После 17 часов их сила ослабнет до небольших возмущений магнитного поля. Об этом сообщили в Gismeteo.

Завтра, 28 февраля, слабые геомагнитные бури (3 уровень) будут происходить с 2 часов ночи и до 14 часов. После чего магнитное поле успокоится.

Метеочувствительным людям нужно быть особенно внимательным в это время. А также не помешает иметь при себе неообходимые лекарства.

amn.net.ua