Соки вызывают ожирение

Употребление сока является одной из весомых причин, по которым среди детей распространяется эпидемия ожирения.

Опрос, проведенный специалистами университета штата Мичиган, показал, что в 35% семей дети в возрасте 1-5 лет ежедневно выпивают не меньше 2-х стаканов сока, при том, что норма сока для детей до 6 лет – 1 стакан, независимо от происхождения сока.

Соки содержат сахар, и чрезмерное употребление этих напитков приводит к набору лишнего веса и развитию кариеса у малышей. Исследование показало, что у многих детей с лишним весом сладкие напитки, в том числе сок, составляют существенную долю потребляемых калорий.

likar.info