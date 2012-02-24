Принц Нидерландов попал под лавину: не может выйти из комы

Принц Нидерландов Иохан ФРИЗО находится в коме после инцидента, случившегося неделю назад в Альпах.

Как сообщает интернет-версия бельгийской газеты Le Soir, принц попал под лавину во время спуска на лыжах с горы.

Врачи университетского госпиталя Инсбрука провели сегодня пресс-конференцию, во время которой заявили, что 43-летний принц, отец двоих детей, может никогда не выйти из комы.

“Мы не можем сказать сегодня с уверенностью, сможет ли когда-то принц ФРИЗО прийти в сознание”, - цитирует издание заведующего травматологическим отделением госпиталя Вольфганга КОЛЛЕРА.