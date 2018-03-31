Негативные ионы - ”витамины” воздуха

По-видимому, все замечали, как легко дышится после дождя. В чем же секрет такого изменения? Все очень просто. Воздух очищается от пыли и наполняется негативно заряженными ионами кислорода (аэроионами).

Именно на это в начале прошлого века и обратил внимание профессор Александр Чижевский (1897-1964), который впоследствии стал известен как автор первого аэроионизатора. Впервые ионы воздуха были "предложены" животным 2 января 1919 года. Уже на конец года были получены первые результаты: "негативные ионы воздуха влияют на организм хорошо, а позитивные, напротив, вредят здоровью, негативно влияют на рост, вес, аппетит, поведение и внешний вид животных". После ряда опытов Чижевский пришел к выводу, что аэронизация может стать существенным фактором в решении проблемы сохранения здоровья и продолжительности жизни человека. В конце концов, каждое помещение, где мы проводим свою жизнь, можно рассматривать как камеру с профильтрованным воздухом, в котором отсутствуют в необходимом количестве негативные ионы.

ИОНИЗАЦИЯ ПРИРОДЫ

Каждое место на нашей планете имеет свой специфический ионный климат, который изменяется под воздействием, как атмосферных явлений, так и деятельности человека. В горных районах, где много солнца, повышенная естественная радиоактивность (граниты) и чистый воздух, ионный климат лучше. Негативные ионы образуются также энергией, которая высвобождается во время разбрызгивания воды. Позитивный заряд остается соединенным с большой каплей, а негативный - с мелкими частицами. Поэтому рядом с водопадами или на берегу моря, где волны разбиваются о скалы или волнорезы, образуется много негативных ионов. Подобное "освежающее" действие имеют и фонтаны. Люди инстинктивно собираются отдыхать в местах интенсивной распыленности воды. Позитивным источником негативных ионов является и лес - преимущественно хвойный.

Электрическое поле Земли является причиной миграции заряженных частиц в атмосфере. И если позитивные ионы притягиваются к Земле, то негативные - отталкиваются от нее. Когда происходят резкие колебания температуры, в атмосфере нарушается равновесие ионов: уменьшается количество негативных и растет - позитивных. Эти перепады отображаются на нашем самочувствии. Одним из факторов, которые влияют на ионизацию воздуха, есть ветер. Биометеорологи утверждают, что в периоды преобладания теплых ветров у людей чаще наблюдается депрессивное состояние. В это время растет количество сердечных приступов, суицидов и агрессии. В некоторых больницах на юге Германии даже запретили проведение операций за сутки к ожидаемым ветрам из гор.

Естественная гармония электрического состояния атмосферы разрушена развитием цивилизации. Источниками вредных для человека позитивных ионов являются многообразные технологические процессы, электрические поля сетей высокого напряжения, выбросы в атмосферу промышленных токсичных субстанций, пыль и тепло из дымарей и тому подобное. Большинство загрязнений воздуха электризуются положительно, создавая вредные позитивные ионы. Покрытие земли асфальтом и бетоном приводит к уменьшению общего количества ионов и порчи ионного климата.

ПОЗИТИВНОЕ НЕ ВСЕГДА ХОРОШО

Человек, как и любой живой организм, имеет собственную "оболочку" с электрических зарядов соответствующей поверхностной плотности. Избыток положительно заряженных ионов вокруг человека приводит к "разрядке" организма и разрушения его электрического равновесия. Аэроионы проникают в организм сквозь кожу и дыхательные пути. Вдыхание позитивных ионов на протяжении 20 минут вызывает кашель, головную боль и насморк. Позитивные ионы могут стать причиной неправильного функционирования щитообразной железы, повлечь депрессию, бессонницу, тахикардию. Почему так происходит? Замечено, что у людей, которые находятся в атмосфере позитивных ионов, начинается выработка серотонина - гормона, который отвечает за функцию нервной системы. Перенасыщение серотонином (его еще называют "гормоном стрессов") приводит к нервному истощению - типичной болезни XXI века. По мнению японских исследователей, позитивные ионы являются причиной многих сердечно-сосудистых и нервных заболеваний.

ИОННЫЙ КЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ

Условия, созданные человеком для своего проживания, труда и отдыха, - далеки от здорового ионного климата. Люди становятся жертвами "отравления" позитивными ионами: жители больших городов не задумываются о своих будущих болезнях. Ситуация еще больше ухудшается в помещениях с центральным отоплением, нагромождением электроприборов и бытовой техники, которые разрушают ионное равновесие. Воздух (особенно в авто), перемещаясь и электризуясь, теряет почти все негативные ионы и набирает вредный избыток позитивных. Чадный газ также уменьшает количество аэроионов. Нормализации ионного микроклимата в авто в значительной мере способствует проветривание, но, к сожалению, не все водители любят открывать окна во время езды. В таких случаях наилучший выход - приобретение и установление в салоне авто генератора негативных ионов, или проще - ионизатора.

ПОЗИТИВНОЕ О НЕГАТИВНОМ

Ингаляция негативными ионами улучшает самочувствие, увеличивает способность к концентрации, уменьшает болевые ощущения после хирургического вмешательства и убыстряет заживление ран. Недавно были проведены успешные курсы лечения негативно ионизированным воздухом аллергических астм и насморка, повышенного давления, воспаления легких и головной боли. Исследования показали, что негативная ионизация уменьшает количество смертельных случаев при рождении детей, убыстряет возобновление сил и энергии матери. Получены очень хорошие результаты лечения дыхательных путей благодаря распыленности воды в чистом воздухе с одновременной негативной ионизацией. Такую гидроионизацию рекомендуется принимать дважды в день по полчаса. Негативными ионами лечат психоневрозы, снимают стрессы. А недавно врачи исследовали влияние ионизации воздуха на лактацию. Оказалось, что женщины, которые не имели возможности кормить грудью, после ионотерапии возобновили эту способность. Под воздействием негативных ионов также возобновляется гормональное равновесие в организме, что, в свою очередь, повышает сопротивление болезням и стрессам, устраняет усталость. Доказано также бактериологическое действие аэроионов: в негативно ионизированном воздухе погибает до 78 % микроорганизмов, тогда как при обычных условиях - только 23 %. Насыщенный аэроионами воздух действует успокоительно и усиливает действие химических успокоительных средств.

Инна Клименко