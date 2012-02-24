ООН обвинила Сирию в преступлениях против человечности

Комиссия Совета по правам человека ООН обвинила режим Президента Сирии Башара АСАДА в преступлениях против человечности. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на составленный комиссией секретный список лиц, причастных к таким преступлениям.

По информации издания, речь идет об артиллерийских обстрелах жилых районов, пытках раненых оппозиционеров в больницах и расстрелах женщин и детей. В причастности к этим преступлениям комиссия обвинила представителей режима "вплоть до наиболее высокопоставленных".

Кого конкретно в комиссии заподозрили в причастности к преступлениям, неизвестно. Ранее сообщалось, что в него войдет и Президент Б.АСАД.

Доклад был представлен в четверг, 23 февраля, накануне назначенной на 24 февраля встречи "друзей Сирии" в Тунисе. Во встрече должны принять участие некоторые сирийские оппозиционные движения. Как отмечает The Daily Telegraph, среди инициатив, которые могут быть приняты по итогам встречи - ультиматум Президенту Б.АСАДУ.

Кроме того, комиссия ООН признала оппозиционный Сирийский национальный совет легитимным представителем населения Сирии, передает Лента.ру.

По данным правозащитных организаций, с начала антиправительственных выступлений в Сирии в марте 2011 года, в стране погибли более 7500 человек. Ранее стало известно, что Организация объединенных наций и Лига арабских государств поручили посредничество при урегулировании бывшему генеральному секретарю ООН Кофи АННАНУ.