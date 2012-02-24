Имбирь - чудо-корень
Убивает микробы, выводит токсины
Имбирь обладает уникальным сочетанием вкусовых и лекарственных свойств — подобных комбинаций нет ни в одной другой специи. Судите сами.
•В имбирном корне от 1 до 3% эфирных масел.
•Имбирь содержит витамины С, А, В1, В2, а также цинк, кальций, калий, натрий, железо и множество аминокислот: триптофан, лизин, треонин, фениланин, метионин и валин.
•Корень имбиря разжижает кровь, улучшает снабжение мозга кислородом и снижает артериальное давление.
•Имбирь — природный тоник: чай с имбирем снимет усталость, вялость и раздражительность.
•Способствует выведению токсинов и нормализации обменных процессов, повышению иммунитета, снимает воспаления и является отличным профилактическим средством против простуд.
•Снижает уровень «плохого» холестерина в крови, стимулирует пищеварение.
•Эффективен для профилактики рака за счет противоопухолевых и противовоспалительных свойств.
•Убивает микробы и повышает сопротивляемость организма.