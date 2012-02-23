Чем полезна обычная вода?

Американские ученые обнаружили, что причиной повышенной раздражительности и вспыльчивости человека может стать так называемое мягкое, или умеренное обезвоживание

Физиолог Лоуренс Армстронг из Университета Коннектикута, отмечает, что обезвоживание одинаково плохо влияет на тех, кто весь день сидит перед компьютером и тех, кто участвует в марафонском забеге. После того, как человек теряет 1-2% влаги, появляются первые признаки жажды и усталости.

В рамках эксперимента, продолжавшегося в течение 28 дней, добровольцы в возрасте от 20 до 23 лет ежедневно проводили на беговой дорожке 30-40 минут, а после этого проходили тесты на скорость реакции, концентрацию внимания, когнитивные способности. Исследователи сравнивали результаты тестов, проведенных до и после нагрузки, пишет NEWSru.co.il.

Физиологи пришли к выводу, что тяжелее всего обезвоживание переносят женщины. Нехватка жидкости может вызывать у них головную боль и усталость, им сложнее сосредоточиться на поставленных задачах. При этом у мужчин обезвоживание может стать причиной раздражительности и беспокойства.

Физиологи напоминают, что здоровые люди должны выпивать в день не менее 8 стаканов воды.

focus.ua