Сериалы вызывают у зрителей эпилепсию

Американский фонд эпилепсии сделал соответствующее предупреждение на своей странице в Фейсбуке. Предположение о том, что мегапоплярные «Сумерки» провоцируют приступы эпилепсии, возникло еще два месяца назад. Американские СМИ тогда сообщили о нескольких прецедентах (житель штата Калифорния Брэндон Джефард во время показа «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть: 1» в кинотеатре упал на пол и стал биться в конвульсиях, другой мужчина в штате Юта был доставлен в больницу после того, как стал, по словам его жены, дрожать, быстро моргать и что-то бормотать), имевших место во время конкретного эпизода в фильме со сценой родов главной героини. И вот врачи подтвердили: этот фильм действительно может быть опасен для людей с предрасположенностью к приступам эпилепсии. На интернет-странице Американского фонда эпилепсии появилось предупреждение относительно сцены родов у Бэллы.

По словам экспертов, припадки у зрителей «Сумерек» могут возникать из-за вспышек красного, чёрного и белого. Подобные случаи происходили в 90-х, когда у детей начинались эпилептические конвульсии во время просмотра одной из серий мультфильма «Покемон», в результате возник грандиозный скандал, и серию сняли с показа.

Специалисты считают, что просмотр в кинотеатре значительно усиливает возбуждающий эффект фильма, чему способствует величина экрана, а также темнота в зале. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, врачи рекомендуют смотреть «Сумерки» в очках с синими линзами – они помогают смягчить красные вспышки, на которые так болезненно реагирует мозг.

newsland.ru