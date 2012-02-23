Водолазы нашли тела 8 жертв Costa Concordia

Итальянские водолазы нашли тела еще восьми жертв аварии "Коста Конкордии". Среди них и пятилетняя девочка, которую считали пропавшей без вести, передают «Подробности».

Всех погибших обнаружили в затонувшей части судна. Спасатели смогли добраться туда, когда наладилась погода. Уже подтверждена гибель 25 пассажиров круиза. Еще семерых до сих пор ищут.

Напомним, "Коста Конкордия" налетела на рифы в ночь на 14 января с.г. Капитан судна в настоящее время находится под следствием. Ему инкриминируют преступную небрежность, из--за которой погибли люди.