Диета для живота

Главная задача диеты для живота – правильно настроить работу желудочно-кишечного тракта и сжечь жир в области талии. Самым главным элементом для улучшения обмена веществ является клетчатка. Она представляет собой часть растительной пищи, которая не переваривается в организме, но играет огромную роль в его жизнедеятельности.

Клетчатка очищает желудочно-кишечный тракт и усиливает его деятельность, что в результате оказывает благотворное воздействие на пищеварение и способствует снижению веса. Больше всего клетчатки содержится в цельнозерновых продуктах, отрубях, крупах, бобовых, сырых овощах и фруктах, а также в орехах и сухофруктах.

Начинай свой день с небольшой порции диетической каши, например, гречневой или овсяной. Обязательно включай в рацион как можно больше свежих овощей и фруктов, обычный хлеб замени на цельнозерновой, а в качестве заправки для салатов используй оливковое масло, а не майонез.

Не стоит забывать и про белок, который необходим для полноценного питания. В диете для живота обязательно должны присутствовать яйца, белое куриное мясо, нежирная рыба и морепродукты, которые можно дополнить гарниром из круп, макаронных изделий из цельного зерна или овощей. Но не забывай, что овощи в этом случае должны подвергаться минимальной обработке, так как при продолжительной варке они теряют большую часть содержащихся в них клетчатки и витаминов.

Старайся кушать часто, но небольшими порциями, и, конечно, не забывай много пить, ведь без жидкости невозможен нормальный обмен веществ. Из всего многообразия напитков отдавай предпочтение воде и зеленому чаю – они ускоряют расщепление жиров и помогают сжигать калории. Свежевыжатые соки из апельсина, ананаса или сельдерея – не только отличные сжигатели жира, но и кладезь витаминов!

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