Стадии алкоголизма: проверь себя

Алкогольная зависимость — прогрессирующее заболевание, начинать лечить которое следует как можно раньше. Оно возникает в результате систематического длительного употребления спиртных напитков.

Первая стадия. Характеризуется усилением влечения к опьянению, становится тяжело контролировать количество потребляемого алкоголя. Ситуационный контроль сохраняется, человек осознает, когда можно пить, когда нельзя.

Вторая стадия. Отмечаются увеличенные разовые и суточные дозы спиртных напитков. Человек выпивает от 500 мл в сутки. В трезвом состоянии влечение может быть выражено не сильно. После употребления определенной дозы спиртного, контроль над употреблением утрачивается.

Третья стадия. Часто ее обозначают как энцефалопатическую стадию. Связано это с возникновением неврологических признаков алкогольной энцефалопатии. Наблюдается стойкое снижение толерантности к спиртному. Усиливается влечение к алкоголю, как в трезвом состоянии, так и в опьянении.

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