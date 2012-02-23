Социальные сети порождают комплексы

Недовольство собственным телом – одна из самых серьезных проблем молодежи. Девочки-подростки проводят слишком много времени в социальных сетях, что не только позволяет им общаться с друзьями, но и негативно сказывается на их самооценке.

Тревожность по поводу лишнего веса связана с расстройствами пищевого поведения – такими, как анорексия и булимия. В рамках проекта, посвященного изучению влияния интернета на девушек, ученые из Австралии опросили 1 100 посетительн0иц, чтобы выяснить, как пристрастие к социальным сетям сказывается на их самовосприятии.

В результате оказалось, что в среднем школьницы 8-9 класса посвящают сайтам вроде Facebook полчаса в день и имеют около 215 виртуальных друзей. Также, более 40% из них признались, что недовольны своей внешностью и весом, причем девушки, которые проводили больше времени, слушая музыку, бороздя просторы интернета и вертясь перед зеркалом, были наиболее критичны к своим физическим данным и чаще впадали в депрессии по этому поводу. Для сравнения, подростки, посвящавшие свое время домашним заданиям, имели более высокую самооценку и реже грустили по поводу своего внешнего вида.

По мнению исследователей, хотя обычно в развитии негативного самовосприятия у подростков обвиняют рекламу и глянцевые журналы, интернет оказывает на самомнение девушек не меньшее влияние. "Те же стереотипы о том, как должно выглядеть тело женщины, которые мы встречаем в журналах и по телевизору, присутствуют и в социальных сетях. В интернете мы постоянно наталкиваемся на рекламу продуктов для улучшения внешнего вида и снижения веса, и эти товары нацелены на молодых девушек", - отмечают авторы работы.

news.open.by