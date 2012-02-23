Фаст-фуд вызывает мутацию ДНК

Любителям фаст-фуда грозит не только ожирение, но и изменение в генетическом коде, пришли к выводу австралийские ученые.

В ходе исследования было обнаружено, что человеческие гены запоминают «удар сахаром» на срок до нескольких недель. В результате меняется генетический код клеток, который управляют защитой организма от диабета и других заболеваний. Постоянное питание фаст-фудом приводит к перманентному изменению ДНК.

Более того, мутированный генетический код может передаваться будущим детям, утверждают специалисты из Института исследования болезней сердца и диабета.

likar.info