Фаст-фуд вызывает мутацию ДНК
10:03, 23 февраля 2012Зарубежные новости
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При постоянном питании
Любителям фаст-фуда грозит не только ожирение, но и изменение в генетическом коде, пришли к выводу австралийские ученые.
В ходе исследования было обнаружено, что человеческие гены запоминают «удар сахаром» на срок до нескольких недель. В результате меняется генетический код клеток, который управляют защитой организма от диабета и других заболеваний. Постоянное питание фаст-фудом приводит к перманентному изменению ДНК.
Более того, мутированный генетический код может передаваться будущим детям, утверждают специалисты из Института исследования болезней сердца и диабета.
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