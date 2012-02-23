Лучшие продукты от депрессии
Диета для хорошего настроения
Чтобы избавиться от плохого настроения и мрачных мыслей, не обязательно тоннами поедать шоколад.
Правильное питание также поможет бороться с депрессией и меланхолией. Узнай больше о продуктах-оптимистах!
Меню для хорошего настроения
1. Оранжевые фрукты
При плохом настроении и грустных мыслях народная медицина советует употреблять побольше оранжевых фруктов. Это хурма, апельсины, мандарины, грейпфруты. Эти фрукты помогают при нервозности, тревоге, депрессии, недостатке самообладания, потребности в тепле.
2. Бананы
Эти сладкие фрукты активизируют выработку серотонина в организме, который необходим для того, чтобы слажено работала нервная система.
3. Арахис
Богат тиамином – «витамином оптимизма».
4. Овсянка
Содержит тиамин и магний – витамины бодрости и оптимизма.
5. Фундук и грецкие орехи
Источники железа, необходимого для кроветворения и поддержания тонуса. Помимо того, в этих орехах большое содержание магния – хорошего антидепрессанта.