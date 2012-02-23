Лучшие продукты от депрессии

Чтобы избавиться от плохого настроения и мрачных мыслей, не обязательно тоннами поедать шоколад.

Правильное питание также поможет бороться с депрессией и меланхолией. Узнай больше о продуктах-оптимистах!

Меню для хорошего настроения

1. Оранжевые фрукты

При плохом настроении и грустных мыслях народная медицина советует употреблять побольше оранжевых фруктов. Это хурма, апельсины, мандарины, грейпфруты. Эти фрукты помогают при нервозности, тревоге, депрессии, недостатке самообладания, потребности в тепле.

2. Бананы

Эти сладкие фрукты активизируют выработку серотонина в организме, который необходим для того, чтобы слажено работала нервная система.

3. Арахис

Богат тиамином – «витамином оптимизма».

4. Овсянка

Содержит тиамин и магний – витамины бодрости и оптимизма.

5. Фундук и грецкие орехи

Источники железа, необходимого для кроветворения и поддержания тонуса. Помимо того, в этих орехах большое содержание магния – хорошего антидепрессанта.

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