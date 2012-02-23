Пять способов стать бодрой без кофе

На дворе зима, и, чтобы окончательно проснуться и не ходить весь день как вареный рак, мы нередко с утра подбадриваем себя слоновой порцией кофе. А на работе добавляем еще, так как полученной ударной дозы кофеина хватает всего на несколько часов "завода". А ведь есть такие же эффективные, но гораздо более безопасные способы взбодриться!

По-настоящему встряхнуться вам поможет только настоящий и крепкий кофе. Его заменители вроде цикория или напитков без кофеина никакого эффекта не окажут. Да и если вы заварите кофе слишком слабо, то и воздействие на организм окажется достаточно слабым.

А если вы выпьете кофе, сделанный "по всем правилам" — вне зависимости от того, пьете вы растворимый напиток или сваренный собственноручно — то он неизменно повлияет на вашу сердечно-сосудистую систему и будет раздражать желудок.

Рано или поздно это может привести к гипертоническому кризу, гастриту или заболеванию поджелудочной железы. И тогда уже кофе запретят вам врачи… Чтобы история не закончилась так печально, используйте другие способы тонизировать организм.

Способ первый. Утренняя зарядка в сочетании с контрастным душем.

Это способ для поклонников здорового образа жизни. И для людей достаточно волевых, так как, чтобы сделать зарядку, вам придется вставать на целых пятнадцать минут раньше, чем положено. Ведь проделать придется не пару приседаний, а целый комплекс упражнений!

Душ после зарядки обязателен. И именно контрастный, так как он окончательно закрепит ваш заряд бодрости на день.

Способ второй. Витамины.

Способ для менее спортивных. Летом и осенью мы едим фрукты, поэтому чувствуем себя достаточно бодро. А вот зимой витаминов не хватает: в тех фруктах, которые можно достать в это время, их почти не остается. Лучше всего покупать целые витаминные комплексы. Они, конечно, стоят дороже, но… того стоят! Ведь вы одновременно убьете нескольких зайцев — поднимете тонус, укрепите иммунитет и улучшите состояние кожи, ногтей и волос!

Если после начала приема витаминов вы сразу не заметите эффекта, не спешите возвращаться к "кофейному" способу. Да, прилив бодрости после выпитого кофе мы ощущаем практически сразу. А для того, чтобы почувствовать результат действия витаминов, может потребоваться около недели. Зато результат этот будет вполне стойким.

Способ третий. Цитрусовые.

В апельсинах, мандаринах и лимонах, для которых как раз зимой наступает сезон, содержится витамин "С", а именно он отвечает за тонус. Поэтому съедайте в день хотя бы пару мандаринов или апельсин, а чай пейте только с лимоном. Правда, не стоит забывать и о побочных эффектах: если вы переедите цитрусовых, то может возникнуть аллергия… Да и тем, кто страдает язвой или гастритом, такие фрукты нельзя. Кстати, если у вас здоровый желудок, можно и пить соки из цитрусовых, только убедитесь в том, что в них имеется витамин "С"! А еще вариант — выдавливать сок самим при помощи соковыжималки.

Способ четвертый. Какао и шоколад.

По действию похоже на кофе, но все-таки слабее и не так бьет по сосудам, нервной системе и желудку. Рекомендуется использовать не постоянно, а как "скорую помощь". Когда вы поймете, что глаза не можете открыть, сварите себе какао или горячий шоколад, или съешьте целую шоколадку среднего размера. Должно подействовать надолго.

Особенно полезен шоколад, если вам необходимо заняться какой-то интеллектуальной деятельностью — буквально прочищает мозги. А если вам предстоит физический труд, шоколад придаст силы.

Способ пятый. Чай с сахаром.

Сахар не слишком полезен для фигуры, но если вы будете употреблять его нечасто, или у вас нет склонности к полноте, то этот способ подойдет. Все-таки чай — это далеко не кофе.

Некоторые убеждены, что бодрит лишь очень крепкий чай. Но действие такого "чифиря" мало чем отличается от действия кофе. Поэтому используйте среднезаваренный чай, не забыв положить в него три-четыре ложки сахара и обязательно лимон.

Какой из вышеизложенных способов вам больше подходит — решать лично вам. Возможно, вы даже воспользуетесь сразу несколькими. Но, какой бы способ вы ни выбрали, он обязательно сработает!

lady.pravda.ru