Как сжигать лишний жир?

Диетологи рекомендуют употреблять эти продукты всем, кто хочет похудеть и держать вес в норме.

По словам экспертов, продукты, которые сжигают жир лучше всего употреблять за 30 минут до еды, во время еды или через 1,5-2 часа после. Также многими из них можно перекусывать, если чувствуешь голод между основными приемами пищи.

Продукты, которые сжигают жир

1. Грейпфрут

Половинка грейпфрута или грейпфрутовый фреш способствует расщеплению жиров и снижает уровень инсулина в крови, что в свою очередь подавляет желание что-нибудь перекусить.

Ешь грейпфрут перед каждым приемом пищи или пей фреш из грейпфрута, за 2 недели сможешь похудеть на 2-3 кг.

2. Белокочанная капуста

Свежая капуста содержит тартроновую кислоту и витамин U – биоактивные вещества, которые задерживают превращение углеводов в жир и препятствуют накоплению лишнего веса.

3. Ананас

В свежем ананасе есть фермент бромелайн, который способствует пищеварению и помогает расщеплять жиры.

Учти, ананас помогает сделать так, чтобы съеденная пища не отложилась на талии и бедрах. Но, увы, в борьбе с лишними килограммами, накопленными за несколько месяцев или лет, ананас бессилен. Разве что только в комплексе с фитнес-тренировками и диетой.

4. Лимон

Чистая вода со свежим соком лимона ускоряет обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины, помогает наладить работу кишечника и препятствует набору лишнего веса.

5. Киви

Эти тропические фрукты способствуют очищению организма, помогают наладить работу кишечника, вывести из организма шлаки и лишнюю жидкость. Кроме того, киви содержат мощный запас витамина С, который укрепляет иммунитет и защищает организм от простуды.

Чтобы похудеть, старайся есть свежие киви в качестве перекусов, а также перед каждым приемом пищи.

6. Зеленый чай

Зеленый чай без сахара ускоряет метаболизм, способствует очистке организма. Говорят, что если выпивать в день 5 чашек зеленого чая, за 2 недели можно избавиться от 2-4 кг.

7. Яблоки

Ешь яблоко перед или после каждого приема пищи, это поможет восстановить необходимый уровень сахара в крови. В результате стабилизируется уровень гормонов, которые влияют на аппетит и насыщаемость.

Обрати внимание! Чтобы похудеть, а также держать вес в норме, необходимо каждый день выпивать не менее 1,5 л свежей воды. Без достаточного количества воды обмен веществ замедляется, шлаки и токсины копятся и оседают лишними складками на бедрах и талии.

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