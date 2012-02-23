Чем полезен цикорий

Цикорий известен как заменитель кофе, только он не содержит кофеин. Этот напиток предназначен для здорового питания, природный цикорий богат инулином, который очень важен для нормального пищеварения, он также стимулирует работу кишечника, препятствует всасыванию холестерина.

Цикорий улучшает работу печени и способствует выведению токсинов. В народной медицине его используют как успокаивающее средство, что позволяет обеспечить хороший и здоровый сон, потому что он не оказывает возбуждающего действия на нервную систему, также имеет ранозаживляющее действие.

Использую цикорий и для похудения, так как он очищает организм от шлаков и активизирует метаболизм. Кстати, очень хорошо так же использовать специи для похудения. Например, в состав известного карри входят вещества, которые сжигают жиры, стимулируют обмен веществ, предотвращают воспалительные процессы и даже убивают раковые клетки.

Для похудения с помощью цикория необходимо приготовить отвар из корня, приобретенного в аптеке или заготовленного самостоятельно. Чайная ложка размельченного корня цикория заливается 0.5 литром горячей воды, затем доводится до кипения и варится около 10 минут. Затем нужно настоять около двух часов, процедить и принимать по пол стакана между приемами пищи. Для улучшения вкуса можно добавить немного сахара.

Природный цикорий содержит тридцать три минеральных элемента и богат витаминами группы В, а также А, Е и РР. С помощью цикория можно предупредить развитие гипертонии, выпивая утром натощак чашку этого напитка, добавив мёд и лимон.

Цикорий ценят не только те кому кофе противопоказан, но и люди придерживающиеся различных диет.Также его можно детям после года, у которых недобор в весе, так как он возбуждает аппетит.

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