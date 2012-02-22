Во Франции запретили обращение "мадемуазель"

Во Франции запретили использовать в официальных документах обращение "мадемуазель", а также формулировки "девичья фамилия" (nom de jeune fille) и "фамилия в браке" (nom d`еpouse), пишет The Daily Telegraph.

Соответствующий циркуляр распространила 21 февраля канцелярия премьер-министра Франции Франсуа ФИЙОНА.

Вместо этого отныне в документах будет использоваться обращение "мадам", а также словосочетания "семейная фамилия" (nom de famille) или "действующая фамилия" (nom d`usage). В циркуляре отмечается, что запрет, по экономическим соображениям, вступит в силу не сразу, а только после того, как закончатся официальные бланки со старыми формулировками.

Запрет обращения "мадемуазель" и понятия "девичья фамилия" стал следствием активной пропаганды французских феминистских движений. Активистки этих движений настаивали, что "мадемуазель" - это проявление сексизма, так как фактически, используя такое обращение, женщину заставляют раскрывать семейное положение.

Кроме того, феминистки обращали внимание на то, что слово "oiselle", часть слова мадемуазель, означает по-французски "девственница" и "простушка", что тоже оскорбительно для женщин.

Во Франции мадемуазель называют молодых незамужних женщин, отмечает Лента.ру. Как подчеркивает издание, такое обращение несет и скрытый смысл, который не постулируется на словах, но воспринимается всеми по умолчанию: когда француз называет женщину "мадемуазель", он делает ей комплимент, указывая на то, что она привлекательна и свободна.

Таким образом, теперь во Франции к женщине будут обращаться только "мадам", то есть будет введено единственное обращение, как и для мужчин - "мсье".