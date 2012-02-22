Наклоняясь влево - мы часто преуменьшаем сказанное

Оказывается, если мы наклоняемся влево, то склонны всё недооценивать и преуменьшать. Такой интересный результат получили исследователи из Университета имени Эразма Роттердамского, — сообщает NewScientist со ссылкой на журнал Psychological Science.

В эксперименте приняли участие более тридцати добровольцев. Каждый из них должен был ответить на вопросы, балансируя на игровой доске от приставки Wii. Благодаря вышеназванной поверхности ученые могли контролировать положение тела испытуемых в пространстве. Ученых интересовало, как в зависимости от наклона тела меняется мышление человека.

Так как вопросы были достаточно сложными, то участники называли приблизительный ответ. Выяснилось, что когда доску незаметно для испытуемых наклоняли вправо, и человек при этом инстинктивно отклонялся влево, оценка получалась заниженной.

Исследователи выдвинули такую гипотезу, что всему виной наша привычка читать слева направо, когда меньшее количество знаков располагается слева.

Так как в эксперименте не принимали участие добровольцы, для которых обычным является чтение справа налево, гипотеза, а также исследование сложно считать завершенными.

scienceblog.ru