Железо защищает вены от тромбов

Пищевые добавки, содержащие железо, могут быть использованы для профилактики возникновения венозного тромбоза и кровяных сгустков. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.

В эксперименте приняли участие 609 пациентов, страдающих заболеваниями кровеносных сосудов. Во время приема добавок с содержанием железа врачи зафиксировали у них снижение риска возникновения кровяных сгустков.

Специалисты пришли к выводу, что низкий уровень железа в крови (6 ммл / л) увеличивает риск формирования кровяных сгустков в 2,5 раза, по сравнению с нормальным уровнем (17 ммл / л).

amn.net.ua