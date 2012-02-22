Железо защищает вены от тромбов
11:34, 22 февраля 2012Зарубежные новости
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К такому выводу пришли ученые
Пищевые добавки, содержащие железо, могут быть использованы для профилактики возникновения венозного тромбоза и кровяных сгустков. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.
В эксперименте приняли участие 609 пациентов, страдающих заболеваниями кровеносных сосудов. Во время приема добавок с содержанием железа врачи зафиксировали у них снижение риска возникновения кровяных сгустков.
Специалисты пришли к выводу, что низкий уровень железа в крови (6 ммл / л) увеличивает риск формирования кровяных сгустков в 2,5 раза, по сравнению с нормальным уровнем (17 ммл / л).
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