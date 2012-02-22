Авокадо побеждает опасные инфекции
11:00, 22 февраля 2012Зарубежные новости
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Блокирует устойчивость стафилококков
Вещества, содержащиеся в авокадо, противодействуют агрессивным и устойчивым к антибиотикам инфекциям, которыми наполнены больницы во всем мире. Эти вещества блокируют устойчивость стафилококков.
Механизм, заложенный в мембране бактерий, отталкивает антибиотики при их поступлении. Это делает бактерии устойчивыми к препаратам. Вещество из авокадо ломает этот механизм.
Открытие, которое принадлежит аспиранту Джез Гитз Холлеру из Университета Копенгагена, открывает новые возможности при разработке новых лекарств для борьбы с устойчивыми к антибиотикам стафилококками. Сейчас задача ученых – получить действующее вещество авокадо в лабораторных условиях, чтобы открытие не навредило тропическим лесам.
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